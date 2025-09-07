Рождество Пресвятой Богородицы 2025: что известно об этом празднике и когда его отмечают
- Рождество Пресвятой Богородицы в 2025 году будет праздноваться 8 сентября согласно новоюлианскому календарю.
Праздник символизирует рождение Девы Марии, а верующие отмечают его с традиционными богослужениями, молитвами и освящением зерна нового урожая.
Рождество Пресвятой Богородицы – один из самых почитаемых праздников в христианском календаре. Он символизирует рождение Девы Марии, которая стала Матерью Спасителя.
Верующие традиционно чествуют этот день в начале сентября. Об истории, дате, традициях и особенностях Рождества Пресвятой Богородицы – рассказывает LifeStyle24 со ссылкой на Волынскую епархию Православной Церкви Украины.
Смотрите также Православный календарь на сентябрь 2025 года по новому и старому стилю
Когда празднуют Рождество Пресвятой Богородицы в 2025 году?
1 сентября 2023 года Православная Церковь Украины и Украинская греко-католическая церковь официально перешли на новоюлианский календарь. Это привело к смещению дат большинства религиозных праздников на 13 дней вперед.
Так, если по старому стилю Рождество Пресвятой Богородицы приходилось на 21 сентября, то по новому календарю его отмечают раньше – 8 сентября. В 2025 году праздник также состоится в этот день.
Рождество Пресвятой Богородицы 2025: история праздника
Святые Иоаким и Анна жили в Назарете и долгие годы мечтали о ребенке, однако не могли осуществить этого желания. Впрочем, супруги не переставали молиться и просить у Господа благословения.
Однажды Иоаким отправился в Иерусалимский храм с дарами для Бога, но священник отказался их принять, считая бездетность мужа знаком неодобрения со стороны Неба.
После этого события праведная Анна еще чаще стала обращаться к Господу в молитве, умоляя о милости для своей семьи. И однажды просьбы святых были услышаны. Ведь Архангел Гавриил явился супругам и сообщил, что они станут родителями дочери Марии, которой суждено было спасти мир.
Какие традиции Рождества Пресвятой Богородицы?
- В этот день верующие традиционно отправляются на праздничную Божественную литургию. Во время нее они прославляют Деву Марию и ее родителей – святых Иоакима и Анну.
- Что интересно, еще с давних времен Рождество Пресвятой Богородицы считалось женским и семейным праздником. Так, матери и беременные женщины особенно молились Богородице в этот день, прося здоровья для детей и защиты семьи.
- Также существовал обычай освящать зерно нового урожая и хлеб в день праздника как благодарность за дары земли. В то же время в народе 8 сентября связывали с началом осени. В это время хозяева завершали полевые работы, а молодежь собиралась на вечерницы.