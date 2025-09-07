Рождество Пресвятой Богородицы – один из самых почитаемых праздников в христианском календаре. Он символизирует рождение Девы Марии, которая стала Матерью Спасителя.

Верующие традиционно чествуют этот день в начале сентября. Об истории, дате, традициях и особенностях Рождества Пресвятой Богородицы – рассказывает LifeStyle24 со ссылкой на Волынскую епархию Православной Церкви Украины.

Когда празднуют Рождество Пресвятой Богородицы в 2025 году?

1 сентября 2023 года Православная Церковь Украины и Украинская греко-католическая церковь официально перешли на новоюлианский календарь. Это привело к смещению дат большинства религиозных праздников на 13 дней вперед.

Так, если по старому стилю Рождество Пресвятой Богородицы приходилось на 21 сентября, то по новому календарю его отмечают раньше – 8 сентября. В 2025 году праздник также состоится в этот день.

Рождество Пресвятой Богородицы 2025: история праздника

Святые Иоаким и Анна жили в Назарете и долгие годы мечтали о ребенке, однако не могли осуществить этого желания. Впрочем, супруги не переставали молиться и просить у Господа благословения.

Однажды Иоаким отправился в Иерусалимский храм с дарами для Бога, но священник отказался их принять, считая бездетность мужа знаком неодобрения со стороны Неба.

После этого события праведная Анна еще чаще стала обращаться к Господу в молитве, умоляя о милости для своей семьи. И однажды просьбы святых были услышаны. Ведь Архангел Гавриил явился супругам и сообщил, что они станут родителями дочери Марии, которой суждено было спасти мир.

Какие традиции Рождества Пресвятой Богородицы?