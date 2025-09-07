Різдво Пресвятої Богородиці 2025: що відомо про це свято та коли його відзначають
- Різдво Пресвятої Богородиці в 2025 році святкуватиметься 8 вересня згідно з новоюліанським календарем.
Свято символізує народження Діви Марії, а віряни відзначають його з традиційними богослужіннями, молитвами та освяченням зерна нового врожаю.
Різдво Пресвятої Богородиці – одне з найшанованіших свят у християнському календарі. Воно символізує народження Діви Марії, яка стала Матір'ю Спасителя.
Віряни традиційно вшановують цей день на початку вересня. Про історію, дату, традиції та особливості Різдва Пресвятої Богородиці – розповідає LifeStyle24 з посиланням на Волинську єпархію Православної Церкви України.
Дивіться також Православний календар на вересень 2025 року за новим і старим стилем
Коли святкують Різдво Пресвятої Богородиці у 2025 році?
1 вересня 2023 року Православна Церква України та Українська греко-католицька церква офіційно перейшли на новоюліанський календар. Це спричинило зміщення дат більшості релігійних свят на 13 днів вперед.
Так, якщо за старим стилем Різдво Пресвятої Богородиці припадало на 21 вересня, то за новим календарем його відзначають раніше – 8 вересня. У 2025 році свято також відбудеться цього дня.
Різдво Пресвятої Богородиці 2025: історія свята
Святі Йоаким та Анна жили в Назареті й довгі роки мріяли про дитину, проте не могли здійснити цього бажання. Втім, подружжя не переставало молитися й просити в Господа благословення.
Якось Йоаким вирушив до Єрусалимського храму з дарами для Бога, але священник відмовився їх прийняти, вважаючи бездітність чоловіка знаком несхвалення з боку Неба.
Після цієї події праведна Анна ще частіше почала звертатися до Господа в молитві, благаючи про милість для своєї родини. І одного дня прохання святих були почуті. Адже Архангел Гавриїл з'явився подружжю й сповістив, що вони стануть батьками доньки Марії, якій судилося врятувати світ.
Які традиції Різдва Пресвятої Богородиці?
- У цей день віряни традиційно вирушають на святкову Божественну літургію. Під час неї вони прославляють Діву Марію та її батьків – святих Йоакима й Анну.
- Що цікаво, ще з давніх часів Різдво Пресвятої Богородиці вважалося жіночим і родинним святом. Так, матері та вагітні жінки особливо молилися до Богородиці у цей день, просячи здоров'я для дітей і захисту сім'ї.
- Також існував звичай освячувати зерно нового врожаю та хліб у день свята як подяку за дари землі. Водночас у народі 8 вересня пов'язували з початком осені. У цей час господарі завершували польові роботи, а молодь збиралася на вечорниці.