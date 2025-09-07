Різдво Пресвятої Богородиці – одне з найшанованіших свят у християнському календарі. Воно символізує народження Діви Марії, яка стала Матір'ю Спасителя.

Віряни традиційно вшановують цей день на початку вересня. Про історію, дату, традиції та особливості Різдва Пресвятої Богородиці – розповідає LifeStyle24 з посиланням на Волинську єпархію Православної Церкви України.

Коли святкують Різдво Пресвятої Богородиці у 2025 році?

1 вересня 2023 року Православна Церква України та Українська греко-католицька церква офіційно перейшли на новоюліанський календар. Це спричинило зміщення дат більшості релігійних свят на 13 днів вперед.

Так, якщо за старим стилем Різдво Пресвятої Богородиці припадало на 21 вересня, то за новим календарем його відзначають раніше – 8 вересня. У 2025 році свято також відбудеться цього дня.

Різдво Пресвятої Богородиці 2025: історія свята

Святі Йоаким та Анна жили в Назареті й довгі роки мріяли про дитину, проте не могли здійснити цього бажання. Втім, подружжя не переставало молитися й просити в Господа благословення.

Якось Йоаким вирушив до Єрусалимського храму з дарами для Бога, але священник відмовився їх прийняти, вважаючи бездітність чоловіка знаком несхвалення з боку Неба.

Після цієї події праведна Анна ще частіше почала звертатися до Господа в молитві, благаючи про милість для своєї родини. І одного дня прохання святих були почуті. Адже Архангел Гавриїл з'явився подружжю й сповістив, що вони стануть батьками доньки Марії, якій судилося врятувати світ.

Різдво Пресвятої Богородиці 2025 / Фото Pinterest

Які традиції Різдва Пресвятої Богородиці?