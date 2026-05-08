20 самых распространенных фамилий в Украине: проверьте свою в списке
- Самая распространенная фамилия в Украине – Мельник, им владеют 107 878 человек, преимущественно в Киевской, Винницкой и Львовской областях.
- В список самых распространенных также входят Шевченко, Коваленко и другие фамилии.
В Украине существует несколько фамилий, носителей которых насчитывается более 100 тысяч человек. Эти родовые имена вы точно слышали среди своих знакомых и друзей.
В течение длительного времени самой популярной фамилией в Украине было Шевченко, но теперь первое место в рейтинге занимает совсем другое. Об этом подробнее – рассказывает генеалогическое общество "Родные".
Какие самые распространенные фамилии в Украине?
Мельник
Эта фамилия считается самой распространенной в Украине. Ее имеют 107 878 тысяч человек, проживающих во всех областях нашей страны. Подавляющее большинство владельцев этой фамилии проживает в Киевской, Винницкой и Львовской областях.
Шевченко
Такая фамилия занимает второе место среди самых популярных в Украине. Сейчас известно о 106 340 тысячах ее носителей. Больше всего представителей этого родового имени проживает в Киевской, Днепропетровской и Харьковской областях.
Коваленко
В современном мире насчитывается 88 632 тысячи носителей этой фамилии. Его владельцы живут во всех областях Украины, но больше всего – в Киевской, Днепропетровской и Харьковской областях.
Бондаренко
Фамилия Бондаренко имеет 88 133 тысячи человек в Украине, поэтому она занимает 4 место среди самых популярных. Подавляющее большинство ее носителей проживает на территориях Харьковской, Днепропетровской и Киевской областей.
Бойко
Эта фамилия входит в пятерку самых распространенных фамилий Украины. Ее имеют 83 195 тысяч человек, проживающих в Киевской, Днепропетровской и Харьковской областях.
Ткаченко
Этой фамилией могут похвастаться 82 270 украинцев. Подавляющее большинство ее носителей проживает в Киевской, Днепропетровской и Харьковской областях.
Кравченко
Эту фамилию имеет 75 456 человек, поэтому занимает 7 место среди самых распространенных в Украине. Известно, что его владельцы живут больше всего в Киеве, Днепре и Харькове.
Ковальчук
Фамилия Ковальчук имеет 70 410 носителей в Украине. Его владельцы живут во всех областях нашей страны, но больше всего – в Житомирской и Волынской.
Коваль
Такую фамилию имеют 62 232 человека, которые живут во всех областях нашей страны. Подавляющее большинство владельцев этого родового имени проживает в Киевской, Львовской и Харьковской областях.
Олейник
В современном мире насчитывается 59 375 носителей этой фамилии. Они живут больше всего на в Киевской, Днепропетровской и Харьковской областях.
Также в двадцатку самых популярных фамилий Украины относятся:
- Шевчук – 55851 носитель;
- Полищук – 53100 носителей;
- Иванова – 48033 носителя;
- Ткачук – 45009 носителей;
- Савченко – 44925 носителей;
- Бондарь – 44862 носителя;
- Марченко – 44273 носителя;
- Руденко – 43954 носители;
- Мороз – 43779 носителей;
- Лысенко – 43490 носителей.
Кстати, языковед Юлиан Редько в своей работе "Современные украинские фамилии" заметил, что более века назад человек в обществе всегда идентифицировался не только по фамилии, которая часто была лишь формальностью для власти, но и по меткому уличному прозвищу. Если в селе было несколько Василиев, их различали по профессии или характеру. Так, появлялись Василий Коваль, Буркун или Молчун.
Какие самые редкие фамилии в Украине?
Пизнюк – фамилия распространена среди жителей Тернополя и Львова. Сейчас известно о 58 украинцах, которые имеют это родовое имя.
Кривоглавый – такая фамилия считается редкой, потому что в Украине живет только 6 ее носителей. Они живут во Львовской области.
Заваликут – в Украине только два человека имеют это родовое имя. Они сейчас живут в Киеве.