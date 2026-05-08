20 самых распространенных фамилий в Украине: проверьте свою в списке

В Украине существует несколько фамилий, носителей которых насчитывается более 100 тысяч человек. Эти родовые имена вы точно слышали среди своих знакомых и друзей.

В течение длительного времени самой популярной фамилией в Украине было Шевченко, но теперь первое место в рейтинге занимает совсем другое. Об этом подробнее – рассказывает генеалогическое общество "Родные".

Какие самые распространенные фамилии в Украине?

Мельник

Эта фамилия считается самой распространенной в Украине. Ее имеют 107 878 тысяч человек, проживающих во всех областях нашей страны. Подавляющее большинство владельцев этой фамилии проживает в Киевской, Винницкой и Львовской областях.

Шевченко

Такая фамилия занимает второе место среди самых популярных в Украине. Сейчас известно о 106 340 тысячах ее носителей. Больше всего представителей этого родового имени проживает в Киевской, Днепропетровской и Харьковской областях.

Коваленко

В современном мире насчитывается 88 632 тысячи носителей этой фамилии. Его владельцы живут во всех областях Украины, но больше всего – в Киевской, Днепропетровской и Харьковской областях.

Бондаренко

Фамилия Бондаренко имеет 88 133 тысячи человек в Украине, поэтому она занимает 4 место среди самых популярных. Подавляющее большинство ее носителей проживает на территориях Харьковской, Днепропетровской и Киевской областей.

Бойко

Эта фамилия входит в пятерку самых распространенных фамилий Украины. Ее имеют 83 195 тысяч человек, проживающих в Киевской, Днепропетровской и Харьковской областях.

Ткаченко

Этой фамилией могут похвастаться 82 270 украинцев. Подавляющее большинство ее носителей проживает в Киевской, Днепропетровской и Харьковской областях.

Кравченко

Эту фамилию имеет 75 456 человек, поэтому занимает 7 место среди самых распространенных в Украине. Известно, что его владельцы живут больше всего в Киеве, Днепре и Харькове.

Ковальчук

Фамилия Ковальчук имеет 70 410 носителей в Украине. Его владельцы живут во всех областях нашей страны, но больше всего – в Житомирской и Волынской.

Коваль

Такую фамилию имеют 62 232 человека, которые живут во всех областях нашей страны. Подавляющее большинство владельцев этого родового имени проживает в Киевской, Львовской и Харьковской областях.

Олейник

В современном мире насчитывается 59 375 носителей этой фамилии. Они живут больше всего на в Киевской, Днепропетровской и Харьковской областях.

Также в двадцатку самых популярных фамилий Украины относятся:

Шевчук – 55851 носитель;

– 55851 носитель; Полищук – 53100 носителей;

– 53100 носителей; Иванова – 48033 носителя;

– 48033 носителя; Ткачук – 45009 носителей;

– 45009 носителей; Савченко – 44925 носителей;

– 44925 носителей; Бондарь – 44862 носителя;

– 44862 носителя; Марченко – 44273 носителя;

– 44273 носителя; Руденко – 43954 носители;

– 43954 носители; Мороз – 43779 носителей;

– 43779 носителей; Лысенко – 43490 носителей.

Кстати, языковед Юлиан Редько в своей работе "Современные украинские фамилии" заметил, что более века назад человек в обществе всегда идентифицировался не только по фамилии, которая часто была лишь формальностью для власти, но и по меткому уличному прозвищу. Если в селе было несколько Василиев, их различали по профессии или характеру. Так, появлялись Василий Коваль, Буркун или Молчун.

Самые распространенные украинские фамилии

Какие самые редкие фамилии в Украине?

Пизнюк – фамилия распространена среди жителей Тернополя и Львова. Сейчас известно о 58 украинцах, которые имеют это родовое имя.

Кривоглавый – такая фамилия считается редкой, потому что в Украине живет только 6 ее носителей. Они живут во Львовской области.

Заваликут – в Украине только два человека имеют это родовое имя. Они сейчас живут в Киеве.