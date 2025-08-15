Успение Пресвятой Богородицы – один из двенадцати главных праздников православного календаря. Его ежегодно отмечают 15 августа по новому стилю.

В этот день принято вспоминать завершение земной жизни Богородицы и Ее переход к вечной жизни. Об истории и традициях Успения Пресвятой Девы Марии – LifeStyle24 со ссылкой на Волынскую епархию Православной Церкви Украины.

Успение Пресвятой Богородицы: история праздника

По Священному Писанию, перед Своим уходом в вечность Дева Мария получила весть от Архангела Гавриила о близком конце. После этого апостолы, которые находились в разных уголках мира, чудесным образом собрались в Иерусалиме, чтобы попрощаться с Ней. Когда Пресвятая Богородица умерла, Ее тело, по преданию, было погребено в Гефсиманском саду.

На третий день гроб открыли, но в нем не увидели тела Марии. В тот момент присутствующие поняли, что Божья Матерь оказалась на Небесах.

Успение Пресвятой Богородицы 2025 / Фото Pinterest

Традиции празднования Успения Пресвятой Богородицы в Украине

В Украине праздник Успения Пресвятой Богородицы также называют Первой Пречистой. До начала празднования верующие в течение двух недель придерживались Успенского поста. Во время него христиане воздерживались от потребления мясных и молочных продуктов и много молились.

На Успение Пресвятой Богородицы в храмах традиционно проводят торжественные литургии и крестные ходы. Обычно люди несут в церковь колосья пшеницы, яблоки, груши, виноград и лечебные травы, чтобы их освятить.

Верующие также благодарят Бога и Пресвятую Богородицу за дары земли. После этого люди собираются за семейным столом и готовят праздничные блюда из освященных продуктов.