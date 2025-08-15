В этот праздничный день люди традиционно поздравляют друг друга и желают всего наилучшего. LifeStyle24 подготовил теплые поздравления с Успением Пресвятой Богородицы в картинках, прозе и стихах.

Интересно Уже завтра – Успение Пресвятой Богородицы 2025: что нельзя делать в этот день

Успение Пресвятой Богородицы 2025: как поздравить в прозе, стихах и картинках?

Пресвята наша Богородиця

Дивиться лагідно з небес.

Вам пошле своє благословення

І подарує казкових чудес.

І нині, в день її Успіння,

Від душі хочу вам побажати,

Щоб душа ваша залишилася світлою,

І ви могли благі справи робити!

***

Дзвін Успіння

Зазиває до церкви нас,

Отримуємо благословення,

На душі світло зараз.

Зі святом рідних привітаємо,

Бажаємо миру і добра,

Нехай буде більше в кожному

Любові, милосердя і тепла!

Поздравления с праздником Успения Пресвятой Богородицы / Коллаж LifeStyle24

***

Поздравляю вас с праздником Успения Пречистой Богоматери! Пусть хранит вас Небесная Заступница от скорби, уныния и печали. Пусть радость от сегодняшнего великого праздника продолжит жить в вашем сердце долгие годы, вселяя в душу бескорыстную любовь к ближним и уверенность в завтрашнем дне.

***

Поздравляю с великим праздником! Пусть в душах ваших всегда царит мир и любовь, и благословенным пусть всегда будет жизненный путь. Желаю каждому добиться своего успеха, осуществить свои самые заветные мечты и всегда оставаться искренним и уважаемым человеком. Пусть Богородица покрывает вас от случайных бед, пусть горе никогда не касается вашего порога. Пусть ее молитва, сохранит вас в любой ситуации.

Поздравление с праздником Успения Пресвятой Богородицы / Коллаж LifeStyle24

***

Свята Богородице,

Про тебе не забуваємо,

Молимося і вихваляємо,

У храмі часто згадуємо.

Свята Богородице,

Про заступництво лише благаємо,

І на силу твою уповаємо,

Христом Богом закликаємо.

Свята Богородице,

Всім добра, любові бажаємо,

Ти допоможеш, точно знаємо,

Дива щастя очікуємо.

***

Ще сміється серпень золотий,

Але осені гінці вже йдуть.

Успіння Богородиці святої,

Дзвони на дзвіниці несуть.

Нехай Матір Божа вас від бід оберігає,

Живіть у мирі з Богом і людьми,

Нехай ангел вас крилами осінить,

І довгими нехай будуть ваші дні!

Поздравления с праздником Успения Пресвятой Богородицы / Коллаж LifeStyle24

***

Пусть в этот особенный день Святая Дева Мария будет внимательна к вам и вашей семье, защитит от бед, сохранит от слез! Желаем здоровья и счастья, добрых мыслей, всех благ, и конечно, чтобы в душе царил покой!

***

Со святым праздником! Пусть ангелы берегут от горя, а доброе слово всегда ободрит и даст силы для дальнейшего пути. Здоровья семье и процветания, чтобы никакие беды не омрачали голубое небо.