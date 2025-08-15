У цей святковий день люди традиційно вітають один одного та бажають усього найкращого. LifeStyle24 підготував теплі привітання з Успінням Пресвятої Богородиці у картинках, прозі й віршах.
Успіння Пресвятої Богородиці 2025: як привітати у прозі, віршах і картинках?
Пресвята наша Богородиця
Дивиться лагідно з небес.
Вам пошле своє благословення
І подарує казкових чудес.
І нині, в день її Успіння,
Від душі хочу вам побажати,
Щоб душа ваша залишилася світлою,
І ви могли благі справи робити!
***
Дзвін Успіння
Зазиває до церкви нас,
Отримуємо благословення,
На душі світло зараз.
Зі святом рідних привітаємо,
Бажаємо миру і добра,
Нехай буде більше в кожному
Любові, милосердя і тепла!
Привітання зі святом Успіння Пресвятої Богородиці / Колаж LifeStyle24
***
Вітаю вас зі святом Успіння Пречистої Богоматері! Хай береже вас Небесна Заступниця від скорботи, зневіри та смутку. Нехай радість від сьогоднішнього великого свята продовжить жити у вашому серці довгі роки, вселяючи в душу безкорисливу любов до ближніх і впевненість у завтрашньому дні.
***
Вітаю з великим святом! Нехай в душах ваших завжди панує мир і любов, і благословенним нехай завжди буде життєвий шлях. Бажаю кожному домогтися свого успіху, здійснити свої найзаповітніші мрії та завжди залишатися щирою і шанованою людиною. Нехай Богородиця покриває вас від випадкових бід, хай горе ніколи не стосується вашого порога. Нехай її молитва, збереже вас в будь-якій ситуації.
Привітання зі святом Успіння Пресвятої Богородиці / Колаж LifeStyle24
***
Свята Богородице,
Про тебе не забуваємо,
Молимося і вихваляємо,
У храмі часто згадуємо.
Свята Богородице,
Про заступництво лише благаємо,
І на силу твою уповаємо,
Христом Богом закликаємо.
Свята Богородице,
Всім добра, любові бажаємо,
Ти допоможеш, точно знаємо,
Дива щастя очікуємо.
***
Ще сміється серпень золотий,
Але осені гінці вже йдуть.
Успіння Богородиці святої,
Дзвони на дзвіниці несуть.
Нехай Матір Божа вас від бід оберігає,
Живіть у мирі з Богом і людьми,
Нехай ангел вас крилами осінить,
І довгими нехай будуть ваші дні!
Привітання зі святом Успіння Пресвятої Богородиці / Колаж LifeStyle24
***
Нехай в цей особливий день Свята Діва Марія буде уважна до вас і вашої сім'ї, захистить від бід, збереже від сліз! Бажаємо здоров'я і щастя, добрих думок, всіх благ, і звичайно, щоб в душі панував спокій!
***
Зі святим святом! Нехай ангели бережуть від горя, а добре слово завжди підбадьорить і дасть сили для подальшого шляху. Здоров'я сім'ї та процвітання, щоб ніякі біди не затьмарювала блакитне небо.