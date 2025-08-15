В храмах по всей стране проходят праздничные богослужения, во время которых верующие молятся за мир, благополучие и единство. Традиционно этот праздник символизирует веру в вечную жизнь вечную и надежду на заступничество Богородицы перед Господом. Церковь призывает в этот день помогать ближним и отдавать им свою любовь.

LifeStyle24 подготовил красивые картинки-поздравления с Успением Пресвятой Богородицы. Сохраните их себе заранее, чтобы потом не тратить время. Отправьте праздничные открытки своим родным, друзьям и знакомым, которые сегодня отмечают этот день. Пожелайте мира в сердце, Божьей милости и крепкой веры всем 15 августа.

Успение Пресвятой Богородицы 2025: как поздравить в картинках и открытках?

Поздравления с Успением Пресвятой Богородицы 2025 / Коллаж LifeStyle24

Надеемся, что вам понравились картинки и открытки из нашей подборки. Выбирайте поздравления из перечня и отправьте их родным. Подарите им положительные эмоции на Успение Пресвятой Богородицы. С праздником!