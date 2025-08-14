Этот праздник символизирует надежду на вечную жизнь и победу над смертью. Подробнее о запретах и традициях Успения Пресвятой Богородицы 2025 – рассказывает LifeStyle24 со ссылкой на Волынскую епархию Православной Церкви Украины.

Успение Пресвятой Богородицы 2025: что это за праздник?

Последние годы Своей жизни Дева Мария провела рядом с апостолом Иоанном Богословом. Именно его Иисус Христос попросил заботиться о Божьей Матери. За три дня до ухода в вечность Пресвятая Богородица встретилась с Архангелом Гавриилом. Он сказал святой, что скоро завершится Ее земной путь. Впоследствии апостолы оставили места своей проповеди во всем мире и отправились в Иерусалим. Там ученики Христа собрались, чтобы попрощаться с Девой Марией.

Во время Ее Успения Христос явился среди яркого света в окружении ангелов, и душа Богородицы без страдания отошла к Богу. Через некоторое время святые решили открыть гроб, но тела Марии там уже не увидели.

Что нельзя делать на Успение Пресвятой Богородицы?

Не стоит ходить босиком.

Не следует стричь волосы и ногти.

Нельзя брать в руки острые предметы, в частности ножницы, иглы и ножи.

Не рекомендуется заниматься рукоделием.

Не стоит заниматься тяжелым физическим трудом.

Не следует справлять свадьбы и венчаться.

Нельзя громко развлекаться и веселиться.

Не рекомендуется носить старую и грязную одежду.

Не стоит ссориться и спорить с родными.

Не следует сквернословить, конфликтовать, сплетничать, завидовать и желать другим зла.

Нельзя оскорблять животных.

Не рекомендуется отказывать в помощи нуждающимся.

