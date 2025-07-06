Знову в тренді: 6 старовинних чоловічих українських імен, які повертаються в моду

Для батьків вкрай важливо та відповідально обрати ім'я для своєї дитини. Щоб воно було не лише красивим, але актуальним та принесло малюку щасливу долю.

Зараз у моду повертаються традиційні та старовинні українські імена. Вони підкреслюють приналежність до нашого народу та мають незвичне й цікаве звучання. LifeStyle 24 розповість, що означають давні імена, які знову стають популярними.

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Мирослав

Слов'янське ім'я означає "мирний" та "славний", тому його пояснюють по-різному: або "миролюбний", або "славетний", "відомий добрими справами". Хлопчику, що має це ім'я, властива чесність, доброта й виваженість.

Тарас

Це ім'я давньогрецького походження, що в перекладі означає "хвилювати". За неперевіреною версією, іншим значенням імені є "бунтівник". В Україні це ім'я стало поширеним завдяки Тарасу Шевченку.

Марко

Це християнське чоловіче ім'я, що має італійське та латинське коріння, раніше було дуже популярним. Тепер воно знову часто зустрічається, зокрема, його скорочений варіант – Марк.

Зореслав

Старовинне ім'я означає "той, хто славить зорю". Воно має позитивне значення та символізує світло й надію. Ім'я було розповсюдженим у західних областях України, а тепер воно знову стало модним серед батьків.

Любомир

Це ім'я слов'янського походження походить від двох слів – "любов" та "мир". Воно символізує гармонію, добро та бажання допомагати іншим.

Олесь

Це ім'я було зменшувальною формою імен Олександр або Олексій, але з часом воно стало самостійним іменем. Його значення пов'язане з силою, мужністю й витривалістю.

Раніше ми розповідали про давні українські жіночі імена, які також повертаються в моду.