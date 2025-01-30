Коли відзначатимемо Стрітення у 2025 році: дата за новим церковним календарем

Стрітення Господнє – важливе релігійне свято для українців. Віряни вже зовсім скоро згадуватимуть, як Діва Марія принесла Ісуса Христа до Єрусалимського храму.

Ця подія сталася на 40-й день після народження Сина Божого. Коли відбудеться Стрітення у 2025 році – розповідає 24 Канал.

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Коли буде Стрітення у 2025 році

До 1 вересня 2023 року українці святкували Стрітення 15 лютого. Однак Православна церква України та Українська греко-католицька церква перейшли на новоюліанський календар. У зв'язку з цим, дати більшості релігійних свят змінилися. Так, вони змістилися на 13 днів назад. Це стосується і Стрітення, яке тепер відзначають щорічно 2 лютого. Втім, деякі українці дотримуються старого стилю, тому святкуватимуть на 13 днів пізніше.

Стрітення належить до найбільших церковних свят, які присвячені подіям з життя Ісуса Христа. У цей день віряни вшановують зустріч Сина Божого з народом. На 40-й день після народження Спасителя, Діва Марія принесла малюка до Єрусалимського храму. Там Її зустрів старий святий, на ім'я Симеон. Він символізував людей, які очікували появи Христа на світ.

Стрітення 2025 / Фото з ютубу

Традиції Стрітення 2025

Зазвичай у цей день віряни йдуть до церкви, щоб послухати святкову літургію. Священники читають молитву та запалюють свічки, які потім окроплюють водою і роздають християнам. Цей обряд називається "Чин благословення свічок". Згодом віряни починають молитися та просити у Господа сімейного добробуту й здоров'я.

Що цікаво, наші предки вірили, що на Стрітення зима зустрічається з весною. Після цього свята суворі морози відступають, тому люди починають готуватися до теплої пори року