Коли відзначатимемо Стрітення у 2025 році: дата за новим церковним календарем
- У 2025 році Стрітення Господнє святкуватиметься 2 лютого за новоюліанським календарем.
- Серед традицій свята: церковна літургія, "Чин благословення свічок" та молитви за добробут і здоров'я.
Стрітення Господнє – важливе релігійне свято для українців. Віряни вже зовсім скоро згадуватимуть, як Діва Марія принесла Ісуса Христа до Єрусалимського храму.
Ця подія сталася на 40-й день після народження Сина Божого. Коли відбудеться Стрітення у 2025 році – розповідає 24 Канал.
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Коли буде Стрітення у 2025 році
До 1 вересня 2023 року українці святкували Стрітення 15 лютого. Однак Православна церква України та Українська греко-католицька церква перейшли на новоюліанський календар. У зв'язку з цим, дати більшості релігійних свят змінилися. Так, вони змістилися на 13 днів назад. Це стосується і Стрітення, яке тепер відзначають щорічно 2 лютого. Втім, деякі українці дотримуються старого стилю, тому святкуватимуть на 13 днів пізніше.
Стрітення належить до найбільших церковних свят, які присвячені подіям з життя Ісуса Христа. У цей день віряни вшановують зустріч Сина Божого з народом. На 40-й день після народження Спасителя, Діва Марія принесла малюка до Єрусалимського храму. Там Її зустрів старий святий, на ім'я Симеон. Він символізував людей, які очікували появи Христа на світ.
Традиції Стрітення 2025
Зазвичай у цей день віряни йдуть до церкви, щоб послухати святкову літургію. Священники читають молитву та запалюють свічки, які потім окроплюють водою і роздають християнам. Цей обряд називається "Чин благословення свічок". Згодом віряни починають молитися та просити у Господа сімейного добробуту й здоров'я.
Що цікаво, наші предки вірили, що на Стрітення зима зустрічається з весною. Після цього свята суворі морози відступають, тому люди починають готуватися до теплої пори року