11 травня – яке церковне свято: чому сьогодні не можна виносити сміття з дому

11 травня віряни вшановують пам'ять святих рівноапостольних Кирила і Мефодія. Вони створили слов'янську абетку й переклали богослужбові книги слов'янською мовою.

У цей день наші предки збирали березовий сік. Про заборони й прикмети на 11 травня – розповідає LifeStyle24 з посиланням на Коломийську єпархію Православної Церкви України.

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День пам'яті рівноапостольних Кирила та Мефодія

Вони народилися в місті Солуні та виховувалися у релігійній родині. Мефодій спершу служив військовим і керував слов'янською областю, а згодом прийняв чернецтво. Водночас його молодший брат Кирило був блискучим ученим і викладав філософію в Константинополі. У 860-х роках брати вирушили на місію до хозарів, а згодом – на запрошення князів Великої Моравії, щоб проповідувати християнство серед слов'ян. Кирило та Мефодій створили слов'янську абетку й переклали богослужбові книги рідною мовою народу. Однак їхня праця викликала опір німецького духовенства, яке вимагало богослужіння лише латиною, грецькою чи єврейською мовами. У 869 році Кирило помер, а Мефодій став архієпископом Паннонії. Через деякий час старший брат зазнав переслідувань і ув'язнення через вживання слов'янської мови в літургії. Мефодій відійшов у вічність у 885 році.

Що не можна робити

Не можна виносити сміття та підмітати підлогу, бо тоді привабите проблеми в особистому житті.

Не слід починати робити нові справи.

Не рекомендується працювати на городі чи в саду.

Не варто здійснювати дорогі покупки.

Народні прикмети

Якщо надворі туманно, то влітку часто дощитиме.

Якщо ввечері холодно, то очікуйте негоди.

Якщо побачите веселку, то в червні буде вітряно.

Якщо сьогодні піде дощ, то така погода буде протягом найближчих днів.

Що ще відзначають

День матері. Його щорічно відзначають у другу неділю травня. Що цікаво, це свято запровадили на початку XX століття. Американка Анна Джервіс мріяла створити особливий день для вшанування усіх матерів. Саме тому вона написала та надіслала багато листів у різні державні установи з проханням встановити це свято. А вже через деякий час у США офіційно запровадили День матері, який згодом почали відзначати й в інших країнах світу.