2 серпня віряни вшановують перенесення мощей святого первомученика Стефана. Його вбили через відданість християнству.

У цей день наші предки запрошували родичів та влаштовували сімейну трапезу. Про заборони й прикмети на 2 серпня – розповідає LifeStyle24 з посиланням на Фонд пам'яті Блаженнішого Митрополита Мефодія.

Цікаво Православний календар на серпень 2025 року: які свята відзначатимуть українці

Перенесення мощей святого першомученика Стефана

Він був одним із 70 апостолів та особливо відзначався мудрістю. Стефан мав великий дар проповіді, і ніхто не міг протистояти силі його слова. Однак через свою відданість Христові Стефан нажив ворогів серед юдейських старійшин. Його несправедливо засудили до смерті та закидали камінням. Тіло Стефана таємно поховав учитель закону Гамалиїл. Згодом, у 415 році, мощі святого були віднайдені та перенесені до Єрусалима, а потім – до Константинополя, де імператриця Євдокія збудувала храм на місці смерті першомученика.

Що не можна робити?

Не слід сперечатися та сваритися з рідними.

Не рекомендується брати або позичати гроші в борг.

Не можна ображати тварин.

Не варто відмовляти у допомозі нужденним, бо тоді у вашому житті почнеться "чорна смуга".

Народні прикмети

Якщо надворі сухо, то серпень буде спекотним.

Якщо сьогодні сонячно, то у вересні буде тепло.

Якщо сьогодні піде дощ, то серпень буде вологим.

Якщо побачите багато комарів ввечері, то цьогоріч буде гарний врожай.

Що ще відзначають?

Міжнародний день голокосту ромів. Його щорічно відзначають 2 серпня. Річ у тім, що саме у ніч проти 3 серпня 1944 року нацисти забрали життя багатьох людей цієї національності у таборі смерті Аушвіц.

Про інші міжнародні свята серпня 2025 року – дізнавайтеся далі в нашому матеріалі.