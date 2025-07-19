Несуть у собі особливу силу: 5 українських імен з найпотужнішою енергетикою

У давнину вірили, що ім'я може вплинути на долю людини. Саме тому предки особливо обережно обирали варіанти для своїх дітей.

Вважається, що існує перелік імен, які заряджені потужною енергетикою. Про них детальніше – розповідає LifeStyle24.

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Які українські імена мають найсильнішу енергетику?

Марія

Ім'я Марія походить з давньоєврейської мови та означає "пані" або "кохана". Такі дівчата можуть легко зарядити позитивом усіх навколо, тому швидко справляють гарне враження на інших. Марії захоплюють людей цілеспрямованістю та вмінням гарно говорити.

Владислава

Це ім'я має слов'янське коріння та трактується як "та, хто володіє славою". Його представниці дуже відповідальні та наполегливі, тому намагаються взяти на себе якомога більше роботи. Такі жінки знають, що саме хочуть від життя, тому впевнено йдуть до своєї мети.

Варвара

Ім'я Варвара прийшло до нас зі Стародавньої Греції та перекладається як "чужоземка" або "варварка". У давнину так називали незалежних і рішучих жінок. Власниці цього імені відзначаються сильним духом, тому не бояться постати перед труднощами. Варвари завжди залишаються відданими своїм принципам до останнього.

Походження українських імен / Фото Freepik

Олександр

Таке імʼя також виникло у Стародавній Греції та означає "захисник". Нині так називають цілеспрямованих і наполегливих чоловіків, які знають як досягти своєї мети. Представники цього імені полюбляють вчитися та дізнаватися щось нове.

Андрій

Ім'я Андрій має давньогрецьке коріння та означає "сміливий, мужній, хоробрий". Його представники прагнуть незалежності та свободи й водночас не бояться брати на себе відповідальність за власні вчинки. Такі чоловіки – розумні, цілеспрямовані та наполегливі, тому легко справляють гарне враження на інших людей.

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