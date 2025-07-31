Щороку в серпні християни дотримуються Успенського посту. Це один із чотирьох головних постів року, який готує вірян до свята Успіння Пресвятої Богородиці.

У цей час Церква закликає не лише обмежити себе в їжі, а й зосередитись на допомозі ближнім і щирій молитві. Коли почнеться Успенський піст, скільки він триває та як його дотримуватися – розповідає LifeStyle24.

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Коли почнеться і скільки триває Успенський піст у 2025 році?

Традиційно Успенський піст триває 14 днів і завжди завершується напередодні свята Успіння Пресвятої Богородиці. Його початок припадає за два тижні до цього важливого християнського дня. У 2023 році після переходу Православної Церкви України та Української греко-католицької церкви на новоюліанський календар, дати посту змінилися. Тепер він триватиме з 1 по 14 серпня, тобто розпочнеться в п'ятницю, а завершиться в четвер.

У цей період віряни уникають гучних розваг, подій та різноманітних святкувань. Адже це час духовного зосередження, молитви та стриманого способу життя. Християни зазвичай більше часу проводять у храмі та займаються духовним очищенням.

Успенський піст 2025 / Фото Pinterest

Які правила дотримання Успенського посту 2025?

Віряни під час Успенського посту утримуються від м'яса, молочних продуктів, яєць та навіть риби. Однак 6 серпня відбудеться свято Преображення Господнє. У цей день вірянам можна споживати рибу, а також трохи вина.

У понеділок, середу та п'ятницю дозволяється сухоїдіння. Тобто в ці дні можна вживати тільки сиру їжу, наприклад, хліб, овочі, фрукти, ягоди, і воду, без термічної обробки та без олії.

Водночас у вівторок і четвер дозволяється гаряча їжа. Втім, також без додавання олії. Так, це можуть бути прості супи, каші або тушковані овочі.

Натомість у суботу та неділю піст дещо пом'якшується. Саме в ці дні можна готувати їжу з рослинною олією та випити трохи вина.