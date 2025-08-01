Успенський піст – один із найкоротших, але суворих періодів, коли віряни утримуються від м'ясних, рибних і молочних продуктів. Він присвячений підготовці до свята Успіння Пресвятої Богородиці.

Сьогодні, 1 серпня, стартував Успенський піст. З цієї нагоди LifeStyle24 підготував теплі привітання у картинках, прозі й віршах для ваших рідних і близьких.

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Початок Успенського посту 2025: як привітати у прозі, віршах і картинках?

В Успенський піст побажати хочу звільнити душу і серце від старих образ і нечистих помислів, позбавити тіло всього грубого і непотрібного, пізнати справжню силу віри й поселити в собі надію, відкинути геть страх і радіти кожному подарованому дню.

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Нехай Успенський піст дозволить залишити всі печалі, біди, смутку та розчарування за порогом минулого, нехай стане світ навколо добрішим, нехай серце твоє відкриє нові горизонти гармонії, милості та щастя. Від щирого серця бажаю встигнути сказати "Прощавай" образам і привітати добрі надії та свої щасливі мрії.

Привітання з початком Успенського посту 2025 / Колаж LifeStyle24

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Бажаю в піст тобі удачі

І щастя, радості й достатку.

Нехай життя тече як мед,

І радості буде поверх.

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Успенський піст – це внутрішній спокій,

Час роздумів, час великих змін.

Нехай душа відкриє нові висоти,

І кожен день приносить вірні кроки.

Привітання з початком Успенського посту 2025 / Колаж LifeStyle24

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В Успенський піст мені хочеться побажати щасливих днів життя та добрих хвилин радості, проведених із близькими та дорогими людьми. Нехай душа позбавиться всіх тривог і сумнівів, нехай серце зможе зрозуміти справжній сенс життя і впустити в нього світлу надію і любов.

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Бажаю в цей Успенський піст дотримуватися не лише тілесних правил, а й духовних. Нехай сварки розвіюються ще до того, як встигнуть розпочатися, а думки будуть звернені до Бога і речей, які вищі за звичні матерії. Цей пост – очищення, після якого кожен із нас стане оновленим.

Привітання з початком Успенського посту 2025 / Колаж LifeStyle24

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Успенський піст прийшов у дім,

Очистить душу радо всім.

І всі, хто не згрішать,

Отримають Божу благодать.

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З Успенським постом вітаю тебе,

Нехай душа засяє світлом і теплом.

Відмова від земних дрібниць нехай принесе

Внутрішній мир і радість, наче казковий сон.