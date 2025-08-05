Яблучний Спас, який святкують щороку 6 серпня, припадає на період Успенського посту. Цей день є одним із дванадцяти найбільших християнських свят.

Традиційно віряни підуть вранці до церкви, де освятять спасівський кошик з різними продуктами. Чи варто християнам дотримуватися Успенського посту на Яблучний Спас – розповідає LifeStyle24.

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Чи є піст у свято Яблучного Спаса 2025?

Яблучний Спас не скасовує посту, який триває до 14 серпня. Однак саме у день Преображення Господнього Церква дозволяє певне послаблення.

Так, вірянам дозволяється споживати рибу, страви з рослинною олією та випити невелику кількість вина. Водночас забороненим залишається м'ясо, а також ковбаса, шинка й паштети.

Крім цього, вірянам не слід вживати яйця та страви, приготовлені з їх додаванням, а також молочні продукти – сир, масло, кефір та молоко. Річ у тім, що ці продукти є забороненими в період посту навіть у день великого свята. Те ж саме стосується алкогольних напоїв, зокрема пива, горілки, настоянок, які не мають жодного сакрального значення й вважаються недоречними в спасівському кошику.

Які правила дотримання Успенського посту 2025?

У понеділок, середу та п'ятницю дозволяється сухоїдіння. Тобто в ці дні можна вживати тільки сиру їжу, наприклад, хліб, овочі, фрукти, ягоди, і воду, без термічної обробки та без олії.

Водночас у вівторок і четвер дозволяється гаряча їжа. Втім, також без додавання олії. Так, це можуть бути прості супи, каші або тушковані овочі.

Натомість у суботу та неділю піст дещо пом'якшується. Саме в ці дні можна готувати їжу з рослинною олією та випити трохи вина.