Чи варто християнам дотримуватися Успенського посту на Яблучний Спас 2025
- Яблучний Спас відзначається 6 серпня під час Успенського посту, але Церква дозволяє певні послаблення, зокрема споживання риби, страв з рослинною олією та невеликої кількості вина.
- Під час посту у понеділок, середу та п'ятницю дозволяється сухоїдіння, а у вівторок і четвер -- гаряча їжа без олії, тоді як у вихідні можна використовувати олію та трохи вина.
Яблучний Спас, який святкують щороку 6 серпня, припадає на період Успенського посту. Цей день є одним із дванадцяти найбільших християнських свят.
Традиційно віряни підуть вранці до церкви, де освятять спасівський кошик з різними продуктами. Чи варто християнам дотримуватися Успенського посту на Яблучний Спас – розповідає LifeStyle24.
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Чи є піст у свято Яблучного Спаса 2025?
Яблучний Спас не скасовує посту, який триває до 14 серпня. Однак саме у день Преображення Господнього Церква дозволяє певне послаблення.
Так, вірянам дозволяється споживати рибу, страви з рослинною олією та випити невелику кількість вина. Водночас забороненим залишається м'ясо, а також ковбаса, шинка й паштети.
Крім цього, вірянам не слід вживати яйця та страви, приготовлені з їх додаванням, а також молочні продукти – сир, масло, кефір та молоко. Річ у тім, що ці продукти є забороненими в період посту навіть у день великого свята. Те ж саме стосується алкогольних напоїв, зокрема пива, горілки, настоянок, які не мають жодного сакрального значення й вважаються недоречними в спасівському кошику.
Які правила дотримання Успенського посту 2025?
У понеділок, середу та п'ятницю дозволяється сухоїдіння. Тобто в ці дні можна вживати тільки сиру їжу, наприклад, хліб, овочі, фрукти, ягоди, і воду, без термічної обробки та без олії.
Водночас у вівторок і четвер дозволяється гаряча їжа. Втім, також без додавання олії. Так, це можуть бути прості супи, каші або тушковані овочі.
Натомість у суботу та неділю піст дещо пом'якшується. Саме в ці дні можна готувати їжу з рослинною олією та випити трохи вина.