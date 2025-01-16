Коли відзначатимемо Успіння Пресвятої Богородиці у 2025 році: дата за новим календарем

Успіння Пресвятої Богородиці – важливе свято для вірян. У цей день згадують завершення земного життя Діви Марії та Її єднання з Ісусом Христом на небі.

Цьогоріч українці вдруге відзначатимуть це свято у нову дату. Коли відбудеться Успіння Пресвятої Богородиці у 2025 році – розповідає 24 Канал.

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Успіння Пресвятої Богородиці: історія свята

За переказами, одного разу до Діви Марії прийшов архангел Гавриїл. Він повідомив святій, що Вона відійде у вічність через 3 дні. Після цього навколо Богородиці зібралися Її найближчі та апостоли, щоб з Нею попрощатися. Марія хотіла бути похованою біля батьків і Йосипа. Аж раптом усіх засліпило яскраве світло, і душа Пресвятої Богородиці відправилася на небеса до Господа. Так, люди стали свідками завершення земного життя Діви Марії.

У цей день віряни традиційно вирушають до храму. Християни святять насіння та колоски пшениці й моляться Богородиці. Крім цього, вже завершується Успенський піст, тому українці накривають святковий стіл і відзначають цей день у компанії найближчих.

Успіння Пресвятої Богородиці 2025 / Фото Pinterest

Коли буде Успіння Пресвятої Богородиці у 2025 році

1 вересня 2023 року Православна церква України та Українська греко-католицька церква перейшли на новоюліанський календар. У зв'язку з цим, дати більшості релігійних свят змінилися. Вони змістилися на 13 днів назад. За старим стилем, Успіння Пресвятої Богородиці відзначають 28 серпня.

Втім, за новим календарем, віряни святкують на 13 днів раніше. У 2025 році Успіння Пресвятої Богородиці відзначатимуть 15 серпня.