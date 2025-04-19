Обов'язковий продукт пасхального кошика: навіщо на Великдень освячують сіль
- Сіль у великодньому кошику символізує зв'язок між Богом і Його народом та вважається оберегом.
- На Великдень також святять паску, яйця, хрін, м'ясо та молочні продукти.
Кожен продукт, який лежить у великодньому кошику, має свій глибокий символізм. Поряд із паскою, крашанками, ковбасою та сиром, українці часто кладуть туди сіль.
Для чого це роблять і навіщо її святять в церкві – розповідає LifeStyle24.
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Чому на Великдень освячують сіль
У християнстві сіль символізує зв'язок між Богом і Його народом. У Святому Письмі цей продукт згадується як ознака чистоти та відданості: "І кожну жертву, жертву хлібну, посолиш сіллю. І хлібної жертви твоєї не позбавиш соли заповіту Бога твого, – на кожній жертві твоїй принесеш соли" (Левит 2:13).
Водночас для наших предків сіль вважалася не лише доповненням до харчових продуктів, а й потужним оберегом. Так, пращури брали її в дорогу, щоб не загубитися, та посипали нею пороги, щоб захистити себе від злих духів. Крім цього, існує традиція зустрічати гостей з хлібом і сіллю.
Що цікаво, на Великдень заведено зберігати сіль у хаті протягом року як символ повноти та добробуту в родині. Нею іноді підсолювали першу страву після завершення Великого посту або ж додавали до хліба.
Які ще продукти мають бути у великодньому кошику
За давніми українськими звичаями на Великдень святять такі продукти:
- Паска. Вона уособлює тіло Ісуса Христа, який приніс себе в жертву заради народу та згодом воскрес. Цю страву традиційно випікають у Чистий четвер або Велику суботу, промовляючи молитви й дотримуючись тиші.
- Яйця. Вони символізують початок нового життя. У Чистий четвер господині фарбують крашанки та розмальовують писанки, прикрашаючи їх різноманітними візерунками, що мають власні сенси.
- Хрін. Цей продукт нагадує вірянам, що шлях до воскресіння пролягає через випробування, але лише сильний духом здобуде нове життя. В іншому тлумаченні – це символ глибокого коріння віри.
- М'ясо. Воно символізує жертовність. Після тривалого посту до кошика кладуть м'ясні страви, зокрема домашню ковбасу, буженину, сало та іноді холодець. Важливо зазначити, що на м'ясі не має бути крові.
- Молочні продукти. Вони асоціюються з жертовністю Бога. Зазвичай у кошик кладуть молоко, масло й сир.