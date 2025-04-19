Обов'язковий продукт пасхального кошика: навіщо на Великдень освячують сіль

Кожен продукт, який лежить у великодньому кошику, має свій глибокий символізм. Поряд із паскою, крашанками, ковбасою та сиром, українці часто кладуть туди сіль.

Для чого це роблять і навіщо її святять в церкві – розповідає LifeStyle24.

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Чому на Великдень освячують сіль

У християнстві сіль символізує зв'язок між Богом і Його народом. У Святому Письмі цей продукт згадується як ознака чистоти та відданості: "І кожну жертву, жертву хлібну, посолиш сіллю. І хлібної жертви твоєї не позбавиш соли заповіту Бога твого, – на кожній жертві твоїй принесеш соли" (Левит 2:13).

Водночас для наших предків сіль вважалася не лише доповненням до харчових продуктів, а й потужним оберегом. Так, пращури брали її в дорогу, щоб не загубитися, та посипали нею пороги, щоб захистити себе від злих духів. Крім цього, існує традиція зустрічати гостей з хлібом і сіллю.

Що цікаво, на Великдень заведено зберігати сіль у хаті протягом року як символ повноти та добробуту в родині. Нею іноді підсолювали першу страву після завершення Великого посту або ж додавали до хліба.

Чому на Великдень святять сіль / Фото Freepik

Які ще продукти мають бути у великодньому кошику

За давніми українськими звичаями на Великдень святять такі продукти: