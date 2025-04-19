Для чего это делают и зачем ее святят в церкви – рассказывает LifeStyle24.

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Почему на Пасху освящают соль

В христианстве соль символизирует связь между Богом и Его народом. В Священном Писании этот продукт упоминается как признак чистоты и преданности: "И всякую жертву, жертву хлебную, посолишь солью. И хлебной жертвы твоей не лишишь соли завета Бога твоего, – на каждой жертве твоей принесешь соли" (Левит 2:13).

В то же время для наших предков соль считалась не только дополнением к пищевым продуктам, но и мощным оберегом. Так, предки брали ее в дорогу, чтобы не потеряться, и посыпали ею пороги, чтобы защитить себя от злых духов. Кроме этого, существует традиция встречать гостей с хлебом и солью.

Что интересно, на Пасху принято хранить соль в доме в течение года как символ полноты и благополучия в семье. Ею иногда подсаливали первое блюдо после завершения Великого поста или добавляли к хлебу.

Почему на Пасху святят соль / Фото Freepik

Какие еще продукты должны быть в пасхальной корзине

По древним украинским обычаям на Пасху святят такие продукты: