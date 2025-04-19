Кроме этого, в Воскресение Христово действуют определенные запреты, которых следует придерживаться. О самых главных из них – рассказывает LifeStyle24.

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Что нельзя делать на Пасху: основные запреты

Нельзя выносить мусор и выбрасывать освященные продукты

На Воскресение Христово верующим запрещено выносить мусор из дома. Так, считалось, что вместе с ним можно лишиться благополучия и здоровья. Особенно нельзя выбрасывать остатки освященных блюд, в частности паски, пасхальных яиц, сыра и мяса. К этим продуктам надо относиться с большим уважением, но если они испортились, то их следует закопать или сжечь в безлюдном месте.

Не стоит работать

Христиане должны помнить, что Пасху стоит провести за празднованием, а не за будничными делами. Этот день предназначен для радости и общения с семьей. Именно поэтому не желательно работать на огороде, убирать, шить, вязать, вышивать и стирать. Более того, наши предки верили, что работа в Воскресение Христово может принести неудачи в течение всего года.

Пасха 2025 / Фото Freepik

Не следует поминать умерших

Несмотря на глубокое уважение к предкам, именно на Пасху не принято идти на кладбище или поминать усопших. Этот день символизирует победу жизни над смертью. Чествование памяти умерших родственников традиционно происходит в Проводы, которые приходятся на вторую неделю после Воскресения Христова. В этот день семьи приносят пасхальные яйца и куличи на могилы, молятся и вспоминают положительные моменты из жизни покойников.

Нельзя ссориться и обижаться.

На Пасху верующие не должны конфликтовать, сквернословить, сплетничать, завидовать и желать другим зла. Кроме этого, следует воздержаться от споров и ссор с родными и близкими людьми. Дело в том, что в этот светлый праздник стоит простить всех и самому попросить прощения. Суть Пасхи – прощение и мир, поэтому ни одна обида или злость не имеют права на существование в этот день.