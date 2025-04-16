У який день можна пекти паску: запам'ятайте це

Цьогоріч Чистий четвер для католиків і православних вірян припадає на 17 квітня. Це один з найважливіших днів Страсного тижня і всього Великого посту, якого дотримуються християни.

Саме тоді Ісус Христос зібрав своїх учнів на Таємну вечерю та омив їм ноги, показавши приклад глибокого смирення й любові до ближнього. У народі вірили, що найкраще випікати паски у Чистий четвер, розповідає LifeStyle24.

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У який день можна пекти паску

Наші предки вірили, що найсприятливіший день для випікання паски – Чистий четвер. У цей час люди згадують Таємну вечерю, яка відбулася перед розп'яттям Спасителя. Крім цього, віряни зазвичай причащаються, а також фарбують яйця.

Традиційно перед випіканням пасок люди прибирають оселю, вмиваються водою та присвячують особливу увагу спілкуванню з Богом. Саме в атмосфері спокою й зосередженості варто готувати тісто, щоб воно потім не згоріло чи тріснуло. Вважається, що випічка, зроблена з чистими думками, буде особливо смачною й принесе благословення у дім на цілий рік.

Варто зазначити, що саме в Чистий четвер мають бути приготовані всі страви до свята Великодня. У жодному разі не можна пекти пироги, паски та фарбувати яйця у Страсну п'ятницю. Треба встигнути зробити все саме у Чистий четвер.

У який день можна пекти паски / Фото Pinterest

Що можна робити у Чистий четвер

Прибратися в домі та викинути сміття.

Влаштувати генеральне прибирання осели.

Мити посуд, прати одяг і білизну.

Почати день з вранішньої молитви.

Піти до церкви й розповісти свої гріхи Богові.

Допомагати нужденним.

Приготувати частування до великоднього столу.

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