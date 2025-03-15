Важливо знати всім вірянам: в які дні Великого посту можна їсти рибу

Вже другий тиждень віряни дотримуються Великого посту. Цьогоріч він розпочався 3 березня і завершиться 19 квітня, напередодні Великодня.

Протягом 48 днів християни не вживають продукти тваринного походження, а в деякі дні навіть олію та теплу їжу. Проте у Великий піст існують два винятки, коли дозволяється їсти рибу, розповідає LifeStyle24.

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В які дні посту можна їсти рибу

У свято Благовіщення Пресвятої Богородиці, яке припадає на 25 березня, дозволяється їсти рибу. Цей день нагадує про подію, коли Архангел Гавриїл розповів Діві Марії про майбутнє народження Ісуса Христа. Благовіщення належить до дванадцяти найбільших свят православного календаря, тому у це радісне свято вірянам можна вживати рибні страви та морепродукти.

Водночас існує ще один день Великого посту, коли вірянам можна їсти рибу. У Вербну неділю, що цьогоріч припадає на 13 квітня, дозволяється вживати такі страви, так само як і на Благовіщення. У Вербницю християни згадують вхід Ісуса Христа в Єрусалим та радість людей, коли ті побачили Спасителя.

В які дні посту можна їсти рибу / Фото Freepik

Які найсуворіші дні Великого посту 2025

Найбільш стриманими можна назвати перший і останній день посту, тобто Чистий понеділок та Велику п'ятницю. У 2025 році вони припадають на 3 березня і 18 квітня. Чистий понеділок є початком Великого посту. У цей день віряни повністю відмовляються від їжі, вживаючи лише воду. Крім цього, Чистий понеділок символізує початок духовної подорожі до Воскресіння Христового, тому важливо провести його за молитвою та роздумами про своє життя.

Другим найсуворішим днем Великого посту вважається Страсна п'ятниця. Її називають найскорботнішою у році, оскільки тоді розіп'яли Ісуса Христа. У цей день заведено багато молитись і згадувати страждання Сина Божого, який загинув на горі Голгофі, поблизу Єрусалима. У Велику п'ятницю слід також повністю відмовитися від харчування, але християнам дозволяється пити воду.