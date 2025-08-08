Всесвітній день котів щороку святкують 8 серпня. Це свято започаткувала у 2002 році Міжнародний фонд захисту тварин, щоб привернути увагу до безпеки та добробуту котів у всьому світі, а також заохочувати людей до відповідального ставлення до домашніх улюбленців.

З роками цей день став популярним серед власників тварин, зоозахисників і просто любителів пухнастиків. Так, у багатьох країнах 8 серпня проводять акції, благодійні збори на допомогу безпритульним тваринам та інформують про важливість стерилізації й вакцинації чотирилапих друзів, пише LifeStyle24.

З нагоди свята наша редакція підготувала привітання у картинках і прозі, які ви можете надіслати власникам і любителям котів.

Всесвітній день котів 2025: як привітати у картинках і прозі?

Вітаю всіх власників кішок з Днем кота, а їхнім улюбленцям бажаю смачного корму, міцного денного сну, великої кількості іграшок та багато ласки від господарів!

***

Вітаю з Днем кішок, зі святом ніжності, тепла та ласки від домашніх улюбленців. Бажаю, щоб ці чудові істоти завжди зігрівали нас своєю любов'ю, щоб усі кішки та коти на планеті жили гідним життям, а їхні м'які лапки допомагали розслабитися після важкого робочого дня.

Привітання зі Всесвітнім днем котів 2025 / Колаж LifeStyle24

***

Вітаю зі Всесвітнім днем кішок! Нехай пухнасті улюбленці завжди будуть нам лагідними друзями, відрадою та заспокоєнням. Милі вусаті грудочки несуть у дім радість, щастя, приємний клопіт. Нехай вони завжди будуть здорові, грайливі, слухняні та надихають своїх власників!

***

З Всесвітнім днем кішок! Нехай пухнасті вихованці будуть завжди ласкавими, ніжними й милими. Нехай вони будуть вашим заспокоєнням і приносять щастя в дім. Бажаю вашим пухнастим грудочкам здоров'я, грайливості, слухняності.

Привітання зі Всесвітнім днем котів 2025 / Колаж LifeStyle24

***

Вітаю зі Всесвітнім днем кішок і побажати хочу, щоб ці милі створіння завжди залишалися добрими друзями людини, даруючи свою підтримку, тепло та ніжність. Нехай кішки завжди люблять людей і оточують їх любов'ю.

***

Вітаю з Днем пухнастих кішок! Нехай всі кішки світу будуть нагодовані, зігріті, і їм купуватимуть брендові корми та ласощі. Тіште своїх улюбленців, вони наші друзі.

Привітання зі Всесвітнім днем котів 2025 / Колаж LifeStyle24

Додамо, що 8 серпня також відзначають День альпініста. Наша редакція підготувала привітання у картинках і словах зі святом.