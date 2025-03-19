Що потрібно сказати перед сном, щоб приснився суджений: стародавні обряди

Наші предки вірили, що уві сні зникає межа між реальним та потойбічним світом. Саме тому у цей час можна було отримати знаки долі.

У давнину дівчата нерідко прагнули дізнатися трохи більше про своє майбутнє, зокрема особу свого майбутнього коханого. Що потрібно сказати, щоб приснився суджений – розповідає LifeStyle24.

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Що потрібно сказати, щоб приснився суджений

У деякі дні молоді жінки проводили спеціальні обряди та промовляли особливі слова, щоб уві сні з'явився майбутній чоловік. Особливо сприятливими для віщих сновидінь вважалися Святки, період від Різдва до Водохреща, з 24 грудня по 6 січня, а також свято Івана Купала, 23-24 червня, і Андрія, 30 листопада. У народі існує кілька традиційних фраз, які говорили дівчата перед сном. Переважно ці слова шепотіли, перебуваючи в тиші й напівтемряві:

"Хто мій суджений, хто мій ряджений, той хай присниться мені уві сні".

"Суджений, мій милий, уві сні з'явись, напитися дай водиці чистої та ім'я своє назви."

"Суджений, коханий, мені уві сні з'явися, своє ім'я назви".

"Суджений-ряджений, до мене прийди, уві сні своє обличчя покажи".

"Мій суджений, мій ряджений, з'явися мені уві сні, поведи мене через місточок у нове життя".

Ворожіння / Фото Freepik

Як дівчата ворожили на свою долю

Доволі часто дівчата використовували гребінець для того, щоб дізнатися більше про свого майбутнього нареченого. Так, молоді жінки розчісувалися перед сном та промовляли такі слова: "Суджений-ряджений, прийди й причеши мене". Вважалося, що коханий тоді присниться дівчині уві сні.

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Крім цього, існує ще один спосіб як дізнатися ім'я свого судженого. Для цього дівчата писали чоловічі імена на 11 невеликих папірцях, а дванадцятий – залишали порожнім. Вночі варто було покласти усі аркуші під подушку, а вранці витягнути лише один. У народі вірили, що випаде саме ім'я судженого. Втім, якщо ж попадеться порожній папірець, то поки особа нареченого залишатиметься в таємниці.