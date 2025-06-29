Сьогодні – День ангела Павла 2025: гарні привітання у листівках і прозі

29 червня в Україні відзначають День ангела Павла. На теплі слова заслуговує кожен, тому подаруйте гарний настрій своїм рідним чарівними картинками-привітаннями.

Ім'я Павло має латинське походження та трактується як "скромний" або "маленький". У давнину так називали чоловіків, які були готові стати на захист своїх рідних. У сучасному світі власники цього імені відзначаються мудрістю та доброзичливістю, тому ніколи не відмовлять у допомозі іншим, розповідає LifeStyle24.

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Наша редакція підготувала гарні картинки-привітання з Днем ангела Павла. Збережіть їх собі та надішліть рідним і друзям, які мають сьогодні іменини.

Привітання з Днем ангела Павла 2025: картинки й слова

Зі святом, Павло! Нехай повз не проходить удача, щастя залишає глибокий слід, любов не згорає, а всі найзаповітніші мрії та бажання здійснюються якнайшвидше і якомога частіше. Удачі, добра і миру!

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Вітаємо тебе з Днем ангела, Павло! Нехай твій небесний охоронець буде завжди з тобою поруч і у хвилини радості, і у хвилини смутку, любові й розлук, щохвилини, щомиті, щосекунди. Коли ти впадеш, він підніме, коли засмутишся – розрадить, коли будеш радіти – він теж разом із тобою радітиме.

Привітання з Днем ангела Павла 2025 / Колаж LifeStyle24

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Павло, вітаю тебе з Днем ангела! Бажаю самореалізації у всіх сферах життя, щоб ти міг зростати та розвиватися, втілюючи всі свої мрії та плани. Адже їх у тебе так багато! Тож досягай своїх цілей і будь щасливим.

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Дорогий Павло, зі святом! Бажаю тобі феєричного настрою, грандіозних планів і величезних досягнень. Нехай все у твоєму житті буде спокійно. Нехай тобі пощастить з коханою жінкою і з друзями!

Привітання з Днем ангела Павла 2025 / Колаж LifeStyle24

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Павло, зі святом тебе! Бажаю гарного настрою, сонця, щастя, радості й успіху у всіх починаннях. Будь, як кіт в сметані – оточений достатком, комфортом і розкішшю. Завжди вір у краще, досягай вершин і отримуй все найкраще!

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Дорогий Павло, я вітаю тебе і від душі бажаю жити з максимальним ентузіазмом і з максимумом можливостей реалізовувати свої мрії. Любові тобі, здоров'я, удачі, міцних сил і вірної дружби. І нехай доля завжди буде до тебе прихильна!

Привітання з Днем ангела Павла 2025 / Колаж LifeStyle24

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Павло, вітаю тебе з твоїм Днем ангела! Хай не лише твій вірний охоронець тебе оберігає від незгод, а й доля не посилає перешкод. Хай все у тебе вдається без зайвих зусиль, хай оточують лише привітні люди, а мрії стають реальністю.

Зазначимо, що сьогодні в Україні також святкують День Петра і Павла. Що не можна робити у це свято – читайте далі в матеріалі.