Зі святом Івана Купала 2025: теплі привітання у картинках, прозі й віршах
- 24 червня в Україні відзначають свято Івана Купала, яке має язичницьке коріння.
- LifeStyle24 підготував привітання у картинках, прозі й віршах для цього дня.
Сьогодні, 24 червня, в Україні святкують Івана Купала. Це одне з найзагадковіших свят року, яке зародилося ще за часів язичництва.
З нагоди Івана Купала LifeStyle24 підготував щирі привітання у картинках, прозі й віршах. Збережіть їх собі та надішліть рідним і близьким, яким хочете підняти настрій у цей день.
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Привітання зі святом Івана Купала 2025: картинки, проза й вірші
Зі святом Івана Купала! Нехай цей день принесе вам радість, гармонію та добробут. Бажаю, щоб усі ваші бажання збулися, а вогнище Івана Купала зігрівало серце і душу!
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Зі святом Івана Купала! Нехай цей магічний день наповнить твоє життя гармонією та світлом. Вітаю тебе, щоб всі твої мрії здійснилися, а здоров'я та радість супроводжували тебе кожного дня.
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Зі святом Купала, магічна пора,
Нехай буде доля світла, ясна.
Здоров'я міцного і щастя без краю,
І радості в кожній миті бажаю.
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Ніч Купала – час чарівний,
Хай він буде вам щасливий.
Здоров'я, кохання, удачі,
Нехай все буде у вашій владі!
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Вітаю з Івана Купала! Бажаю, щоб цей чарівний день наповнив ваше життя магією та світлом. Нехай здоров'я, щастя та кохання завжди будуть вашими вірними супутниками, а всі ваші мрії здійсняться!
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Вітаю з Івана Купала! Нехай вогні цього чарівного дня принесуть вам тепло і світло, а магічна ніч подарує спокій і гармонію. Зичу вам здоров'я, радості та любові. Рідних та близьких, щоб всі біди оминали.
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Івана Купала, свято чудове,
Вогнище палке, таємниче, казкове.
Хай щастя та радість вас обіймають,
І мрії всі ваші враз оживають.
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Зі святом Купала вітаю щиро,
Бажаю здоров'я, добра й миру.
Нехай магія ночі серце зігріває,
І доля щаслива вас обіймає.