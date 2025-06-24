Зі святом Івана Купала 2025: теплі привітання у картинках, прозі й віршах

Сьогодні, 24 червня, в Україні святкують Івана Купала. Це одне з найзагадковіших свят року, яке зародилося ще за часів язичництва.

З нагоди Івана Купала LifeStyle24 підготував щирі привітання у картинках, прозі й віршах. Збережіть їх собі та надішліть рідним і близьким, яким хочете підняти настрій у цей день.

Не пропустіть Свято Івана Купала вже зовсім скоро: що пророкують прикмети цієї магічної ночі

Привітання зі святом Івана Купала 2025: картинки, проза й вірші

Зі святом Івана Купала! Нехай цей день принесе вам радість, гармонію та добробут. Бажаю, щоб усі ваші бажання збулися, а вогнище Івана Купала зігрівало серце і душу!

***

Зі святом Івана Купала! Нехай цей магічний день наповнить твоє життя гармонією та світлом. Вітаю тебе, щоб всі твої мрії здійснилися, а здоров'я та радість супроводжували тебе кожного дня.

Привітання зі святом Івана Купала / Колаж LifeStyle24

***

Зі святом Купала, магічна пора,

Нехай буде доля світла, ясна.

Здоров'я міцного і щастя без краю,

І радості в кожній миті бажаю.

***

Ніч Купала – час чарівний,

Хай він буде вам щасливий.

Здоров'я, кохання, удачі,

Нехай все буде у вашій владі!

Привітання зі святом Івана Купала / Колаж LifeStyle24

***

Вітаю з Івана Купала! Бажаю, щоб цей чарівний день наповнив ваше життя магією та світлом. Нехай здоров'я, щастя та кохання завжди будуть вашими вірними супутниками, а всі ваші мрії здійсняться!

***

Вітаю з Івана Купала! Нехай вогні цього чарівного дня принесуть вам тепло і світло, а магічна ніч подарує спокій і гармонію. Зичу вам здоров'я, радості та любові. Рідних та близьких, щоб всі біди оминали.

Привітання зі святом Івана Купала / Колаж LifeStyle24

***

Івана Купала, свято чудове,

Вогнище палке, таємниче, казкове.

Хай щастя та радість вас обіймають,

І мрії всі ваші враз оживають.

***

Зі святом Купала вітаю щиро,

Бажаю здоров'я, добра й миру.

Нехай магія ночі серце зігріває,

І доля щаслива вас обіймає.