Лікарі, які не проходили військову кафедру, зможуть мати офіцерські звання, – Зеленський

У День медичних працівників 27 липня Володимир Зеленський дозволив присвоювати первинне офіцерське звання лікарям, які не проходили військову кафедру. Було підписано відповідний указ "Положення про проходження військової служби".

Про це рішення розповів сам президент на першому міжнародному конгресі з військової медицини та ментального здоров'я. Окрім цього, є новини і для бойових медиків та реабілітологів.

Дивіться також Чи справді Україною шириться лихоманка Денге: детальний розбір

Новації щодо офіцерських звань для лікарів

Мною підписано указ "Положення про проходження військової служби", що регулює проходження служби особами з медичною освітою і присвоєння первинного офіцерського звання лікарям, які не проходили військову кафедру,

– повідомив президент.

Зеленський про медсистему та систему реабілітації: що зміниться

За словами гаранта, в Україні треба створити систему реабілітації з найвищим рівнем підготовки. Тож уряду було доручено забезпечити та профінансувати створення сучасного реабілітаційного госпіталю з модулем реінтеграції звільнених із полону військових та стабілізаційних пунктів для безперебійного надання медичної допомоги у зоні бойових дій.

Створять Центр реінтеграції та забезпечення відновлення військовослужбовців.

Пріоритетом є побудова такої медичної системи, яка відповідає викликам сьогодення. Слід ефективно використовувати ресурси, зокрема, аптечки і турнікети мають бути належної якості, як і обладнання мобільних госпіталів.

Окрему увагу приділять пораненим і тим, хто повернувся з полону. А все, що може бути оцифроване, має бути оцифроване.

"Міноборони разом з Генеральним штабом до кінця року повинні розгорнути медичну інформаційну систему у військових частинах, щоб маршрут пораненого був прозорим та зрозумілим. Це те, чого очікує кожен військовий медик і кожен військовослужбовець", – додав Зеленський.