Льодовики Евересту почали швидко танути через глобальне потепління

Американські кліматологи фіксують швидке скорочення льодового покриву на Евересті. Причиною є антропогенна зміна клімату.

Міжнародна дослідницька група під керівництвом Університету штату Мен повідомляє, що товщина скоротилася приблизно на 55 метрів за останні 25 років. Вчені вивчили зміни довкілля, аби зрозуміти майбутні наслідки життя Землі в міру підвищення глобальної температури.

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Це останнє дослідження підтверджує висоти, яких досягає зміна клімату, спричинена діяльністю людини, і є орієнтиром для інших систем високогірних льодовиків. Робота відповідає на одне з важливих питань, поставлених нашою експедицією – чи впливають на найвищі льодовики планети зміна клімату, спричинена діяльністю людини,

– кажуть дослідники.

Науковці відзначають, що високогірні системи підтримують тендітний баланс усіх локальних екосистем. Тому важливо вивчити потенціал втрат у всіх системах високогірних льодовиків.

Вони також підрахували, що лід на Евересті тане зі швидкістю близько 2 метри на рік. Через це він втрачає здатність відбивати сонячну радіацію, а значить починає танути ще швидше.

Кліматичні прогнози для Гімалаїв передбачають тривале потепління і триваючу втрату маси льодовиків, і навіть вершина Евересту схильна до впливу антропогенного потепління,

– додали вчені.