13 разів ловили під наркотиками: у Львові 24-річного водія позбавили прав на 80 років

У Львові суд вчергове покарав 24-річного львів'янина, якого 13 разів ловили на керуванні під наркотиками. Однак порушник ігнорує рішення суду і не сплачує штрафи.

Чоловіка знову оштрафували на 51 тисячу гривень. Окрім того, суд постановив конфіскувати у нього авто.

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Водія систематично ловлять у стані наркотичного сп'яніння

У 2019 році 24-річного Івана Панаса 4 рази зупиняли за кермом у стані наркотичного сп'яніння, а від початку 2021 року – ще 9 разів. Порушник не сплачує штрафи та ігнорує рішення судів. Проте інколи він все ж приходить на засідання.

Під час одного із судових засідань, Панас заявив, що автівка BMW 525 належить його матері й він бере її без дозволу. Найчастіше водія під наркотиками затримували на Сихові, де він мешкає.

Сихівський районний суд 17 червня вирішив арештувати львів'янина на 15 днів. Окрім цього, у нього мали конфіскувати автомобіль BMW 525. Чоловік не подав апеляцію, тож рішення суду повинні були виконати через 10 днів після проголошення – 27 червня.

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Чоловіка позбавили водійських прав на 80 років

Львів'янин не виправився після арешту. Він знову почав сідати за кермо нетверезим і без водійського посвідчення. Зокрема, 2 липня на проспекті Шевченка патрульні знову затримали чоловіка під наркотиками. При цьому він перебував за кермом автомобіля BMW 525. З постанови суду незрозуміло, чи це було вже інше авто такої ж моделі, чи виконавчій службі не вдалося її конфіскувати.

Панас відмовився пройти перевірку на стан сп'яніння. Окрім цього, він не з'явився у суд. Суддя Людмила Фролова 20 серпня наклала на Івана Панаса максимальний штраф – 51 тисячу гривень. Також суд вдруге вирішив конфіскувати автівку BMW 525.

Загальна сума штрафів, які наклали на Панаса упродовж 2021 року, становить 397,8 тисячі гривень. Також його позбавили водійського посвідчення на 80 років. У львівських судах є матеріали ще кількох адміністративних справ щодо п'яного керування львів'янина, тож ці цифри ще можуть зрости.

В Україні з 17 березня зросла відповідальність за нетверезе керування. Тепер мінімальний штраф становить 17 тисяч гривень. Також водіїв можуть арештувати на 15 діб та конфіскувати у них автівки. Окрім цього, якщо суд кілька разів позбавляє водія прав, то кожен новий термін заборони керування додається до попередніх.