Авто знесло стовп і вилетіло на колію під Льовом: є потерпілий – відео з місця
19 серпня 2021 , 20:25Читать новость на русском
Джерело:varta1
У Брюховичах під Львовом 19 серпня автомобіль зніс стовп, вилетів у прірву та зупинився на колії. В аварії постраждав пасажир автомобіля.
В якому він стані – наразі невідомо. На фото з місця видно, що в автомобіля пошкоджений практично весь корпус.
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Міг перекинутися
Зокрема, вибиті деякі бокові вікна. Також проламані лобове та заднє скло. Окрім цього розтрощилися більшість фар і прим'ялася частина даху. Тому можна припустити, що автівка почала перекидатися.
Також очевидці сфотографували бетонний стовп, на якому був світлофор. Його під час ДТП повністю знесли.
Автомобіль, який злетів із дороги під Львовом / фото varta1
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