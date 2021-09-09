Без батька лишились 3 дітей: у Львові під час гри у футбол раптово помер відомий співак

Під час гри у футбол раптово помер популярний музикант та автор пісень Андрій Грифель. Співаку нещодавно виповнилося лише 36 років.

Грифель був молодіжним пастором церкви "Джерело життя". Разом із дружиною він виховував 3 дітей.

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Співак помер під час гри у футбол

Колеги та друзі Андрія Грифеля досі не можуть повірити у те, що серце співака зупинилось. Наразі точна причина смерті – невідома. Очевидці розповіли, що він "грав у футбол і просто впав".

Це шок! Так рано. Бро, ти справжня зірка, створений для сцени. Завжди захоплювався тим, як ти співав! Ми так і не встигли разом заспівати. Як зустрінемось, обов'язково це зробимо. До зустрічі Андрію!

– зазначив вокаліст гурту CRY НЕБА Олександр Мамедов.



У співака залишились дружина та 3 дітей / Фото Андрія Грифеля

"Кожен з нас має добігти до вічності, але ніхто не знає, коли буде фініш! Нехай ця пісня стане особливою для всіх, хто буде її слухати. Тепер це слухається по іншому! До зустрічі друже. Молимось за дружину та діток!" – написав Данило Олійник та додав до допису одну з пісень Грифеля "До тебе".

Дивіться відео на пісню "До тебе":

Українці співчувають родині співака

"Важко усвідомити й щось сказати. Нехай Бог дасть найсильнішу підтримку, щоб пережити, перейти цей біль";

"Щиро співчуваємо! І стоїмо в молитві, щоб Господь потішив Таню та діток. Сумуємо та плачемо разом з вами. Він пішов додому, туди, про що співав";

"Не міг навіть подумати, що прийдеться прощатися з Андрієм… Ще в понеділок телефонував і планували підготовку до фестивалю, який мав відбутися 19 вересня… Андрій так багато мав ще зробити… Але Господь забрав його до себе… До зустрічі, Брате, на небесах!";

"Нема слів, тут самих співчуттів замало. Нехай Бог дасть вам сили прийняти це. Ця новина, як камінь на голову. Спочивай з миром, друже";

"Сердечно співчуваю... Нехай Бог полегшить біль втрати й дасть сили пройти через всі труднощі".

Андрій Грифель був засновником та лідером львівського гурту PROVIDER. Також він був учасником популярної команди D.WORSHIP. У 2018 році співак став учасником християнського музичного проєкту прославлення WHOLEHEART. У творчому доробку музиканта десятки композицій, які стали хітами. Зокрема, "Дякую Тобі", "Небеса", "Різдвяна", "До Тебе я лину" та інші.

Дивіться відео на пісню Андрія Грифеля "Небеса":

Дивіться відео на пісню "Дякую тобі":