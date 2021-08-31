Була дуже знесилена: львів'янка впала у каналізаційний колодязь – відео порятунку

У Львові 30 серпня 34-річна жінка впала у каналізаційний колодязь. У той час вона гуляла разом зі своїм собакою. Львів'янка 40 хвилин гукала на допомогу, і її врешті врятували.

На допомогу жінці прибули патрульні. Вона вже й не сподівалась на порятунок.

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Львів'янка провалилась у каналізаційний колодязь

Приблизно опівночі патрульним надійшов виклик на вулицю Сахарову. Чоловік розповів, що почув, як жінка кричить про допомогу. На місце події приїхали командир 3 батальйону Юрій Качмар, його напарник Ігор Городецький та ще один екіпаж поліції – інспектори Юрій Сеник та Михайло Лотошинський.

Поліцейських зустріли 2 львів'янина. Вони показали місце звідки лунали крики про допомогу. Виявилося, що жінка впала у каналізаційний колодязь, який був на узбіччі біля кущів.

Дивіться відео порятунку жінки:

Львів'янка вже й не сподівалась, що її врятують

Жінка була майже по шию у воді. Вона вже знесилилась та дуже змерзла. Поліцейські негайно витягнули постраждалу з колодязя. Від медичної допомоги 34-річна львів'янка відмовилася.

Вона розповіла, що вийшовши на прогулянку із собакою, вирішила сходити до магазину. Прямуючи туди, жінка провалилася в каналізаційний колодязь. Львів'янка гукала на допомогу протягом 40 хвилин. Увесь цей час її пес бігав навколо, скавчав і гавкав.

Львів'янка була щиро вдячна патрульним за свій порятунок, адже сил у неї вже майже не лишилося. Жінка вже й не сподівалася, що їй хтось допоможе в такий пізній час.

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Патрульні витягнули жінку з колодязя / Фото Патрульної поліції Львівщини