Буревій – це стихійне лихо, – Садовий про загибель пари під час негоди у Львові

У Львові ввечері 1 серпня вирувала негода. Внаслідок буревію трапилась жахлива трагедія – загинули 20-річний курсант військової академії та його 18-річна дівчина. Мер міста Андрій Садовий закликає львів'ян не легковажити та зважати на прогноз погоди.

На молоду пару впало здорове дерево. Ймовірно, це трапилось внаслідок удару блискавки.

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Садовий розповів про жахливі наслідки буревію

Міський голова Львова Андрій Садовий розповів, що раніше буревії у місті були 1 – 2 рази на рік. Однак зараз вони відбуваються по 2 рази на тиждень.

Нам треба наголошувати мешканцям, що буревій – це стихійне лихо, не можна легковажити. Коли є повідомлення надзвичайних служб, що насувається буревій, то краще у цей час бути вдома, у приміщенні. Біда, яка сталась – це шок для усіх,

– зауважив мер.

Садовий зазначив, що під час негоди загинули двоє молодих людей – 20-річний контрактник з Вінниччини та 18-річна дівчина. Дерево, яке на них впало, було візуально здоровим.

"Так виглядає, що блискавка вдарила в дерево й ударною хвилею відламалась гілка і впала на людей. Це велика трагедія. Я висловлюю співчуття від імені громади міста родинам, друзям", – додав міський голова.

Вітер виривав з корінням здорові дерева

За словами Садового, не можна легковажити під час негоди. Львів'яни повинні дбати одне про одного.

"Знов повалено багато дерев. І це переважно здорові дерева, без трухлявості. Пошкоджено 8 машин, лінії електропередач знову порвало. Ми з тим справимось. Але те, що загинули люди – це трагедія", – підсумував мер Львова.

Загалом у Львові зафіксували 76 падінь дерев та 30 поривів на мережах зовнішнього освітлення Львівсвітла. Також без електропостачання залишились кілька будинків у Залізничному районі міста. За інформацією Львівобленерго, в області негода знеструмила 51 підстанцію. Наразі комунальники продовжують ліквідовувати наслідки буревію. Усі дерева, які перешкоджали проїзду, вже розкряжували та прибрали.

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