ДБР влаштувало обшуки на тютюновій фабриці під Львовом

Слідчі Державного бюро розслідувань 15 жовтня приїхали з обшуками на Винниківську тютюнову фабрику. Вони розслідують справу щодо контрабанди сигарет до ЄС на 27 мільйонів гривень.

Винниківська тютюнова фабрика не вперше опинилася в епіцентрі скандалу, пов'язаного із контрабандою сигарет. Про обшуки журналістам стало відомо із власних джерел.

До теми Вартість контрабанди вражає: в Одесу намагались ввезти цигарки на 13 мільйонів гривень

На Винниківській тютюновій фабриці проводять обшук

Слідчі ДБР 15 жовтня навідалися з обшуком на Винниківську тютюнову фабрику. Вони пов'язані з розслідуванням обставин спроби контрабанди сигарет до ЄС на 27 мільйонів гривень. Масштабну партію цигарок затримали 13 жовтня в Ізмаїлі.

Прикордонники спільно з ДБР знайшли на одному зі складів 3000 коробок сигарет. За інформацією прикордонників, їх планували переправити баржею в країни ЄС, запакувавши у мішки з маркуванням "сіль кухонна харчова". Усі цигарки випустили на Винниківській тютюновій фабриці. Саме після затримання цієї партії слідчі приїхали з обшуками у Винники.

У територіальному управлінні ДБР у Львові підтвердили, що обшуки на Винниківській тютюновій фабриці проводять слідчі територіального управління ДБР з Миколаєва. Львівських оперативників до цієї справи не залучили.

Раніше Винниківську тютюнову фабрику неодноразово звинувачували у постачанні цигарок, які потім нелегально переправляють за кордон. Однак підприємство всі звинувачення заперечувало.

Прикордонники викрили партію контрабандних цигарок на 27 мільйонів гривень: