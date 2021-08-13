У дендрологічному парку біля Львова посеред дня розстріляли собаку: фото

У селі Оброшине, неподалік Львова, 12 серпня посеред білого дня підстрелили собаку. На щастя, тварина вижила, тож її відвезли у ветеринарну клініку. Наразі цю справу розслідує поліція.

Інцидент трапився у дендрологічному парку. Місцеві жителі розповіли, що в скелі вже не вперше стріляють у тварин.

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Собаку знайшли закривавленою

У дендрологічному парку села Оброшине посеред білого дня підстрелили собаку. Про це розповіла місцева жителька Вікторія Андрущак у "Спільноті собачників Львова".

Щойно чули 2 постріли, як з мисливської рушниці, після чого побачили це. Схоже попали по легенях, пес не дає до себе підійти. Уникає контакту,

– зазначила жінка.

Андрущак зазначила, що вона була у стані шоку, коли побачила закривавлену тварину.

"Ніколи не думала, що в нас, йдучи на прогулянку в парк, треба бути готовим до пострілів. Ми ж не в гарячій точці", – додала жінка.

За її словами, вона гуляла дендрологічним парком, що біля палацу єпископів, як раптом почула 2 постріли. Після цього жінка побачила собаку. Він йшов повільно, а з морди текла кров. Тварина нікого до себе не підпускала. Тоді жінка зателефонувала у ЛКП "Лев". Однак там сказали, що Оброшине – це вже не Львів, тож за пораненою собакою приїхати не можуть.

Після цього Андрущак вирішила написати в "Оброшинську групу" та "Спільноту собачників Львова", сподіваючись, що хтось впізнає пса. Жінка додала, що це вже не перший випадок, коли в селі стріляють у тварин.

"Цього разу поцілили у собаку, але ж так і людину можна пристрелити! Зрештою, собака теж живе створіння!" – каже Вікторія.



В пса стріляли з дробовика / Фото Вікторії Андрущак

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Собаку відвезли до ветеринара

На допис жінки відгукнулася Христина Смалюх, яка впізнала собаку. Вона розповіла, що пса звати Білка. Тварина вже півтора року живе біля її під'їзду.

"Це дуже спокійна і лагідна собака, хоч і велика. Я навіть не впевнена, чи вона вміє гавкати. Десь півтора місяця тому її стерилізували. Я їй тиждень колола антибіотики. І вона це дозволяла", – зазначила Смалюх.

За словами жінки, вранці вона погодувала Білку та інших собак і поїхала на роботу. Обідаючи у їдальні, Смалюх відкрила фейсбук і побачила допис, що пса поранили. Тоді вона негайно поїхала по собаку.

Разом з подругою доньки жінка знайшла Білку в парку за кривавими слідами. Не гаючи часу, її відвезли до ветеринара. Лікар витяг одну кулю. Ще 2 застрягли досить глибоко, тож собаці треба робити рентген. За словами ветеринара, якщо кулі потрапили у легеню, то їх неможливо буде витягти, адже в Україні таких операцій тваринам не проводять.

Є ще четвертий отвір ближче до грудей. Лікар каже, що стріляли, швидше за все, з дробовика. Гарантії, що вона виживе, немає, – розповіла жінка.

Наразі Білка вже прокинулася після анестезії й перебуває у ветклініці. Тим часом Смалюх шукає для неї перетримку.

"Не можу забрати її додому, але ж і залишити її в під'їзді після операції не можна. Я дуже хочу, аби вона вижила. Це дуже віддана собака. Мені у голові не вкладається, чому хтось у неї стріляв", – додала жінка.

Ветеринарний лікар повідомив про випадок у поліцію.



Собака потрапила у ветклініку / Фото Вікторії Андрущак

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Правоохоронці почали розслідування

У поліції Львівщини розповіли, що до розкриття цього злочину залучили слідчо-оперативну групу та інших співробітників поліції. За інформацією правоохоронців, собаку підстрелили з пневматичної зброї. Слідчі відкрили кримінальне провадження за "жорстоке поводження з тваринами". Зловмиснику загрожує від 1 до 3 років обмеження волі або від 2 до 3 років за ґратами.

Наразі правоохоронці проводять досудове розслідування. Вони встановлюють обставини події та зловмисника, який поранив собаку.