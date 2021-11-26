Депутат протаранив 2 патрульні авто: з'явилося відео моменту ДТП на Львівщині

Неподалік села Бартатів 22 листопада депутат Мостиської міськради Роман Хомік втікав від поліції. Потім він влетів у 2 службові авто.

Четверо патрульних отримали травми. Наразі вони перебувають у лікарні.

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Депутат протаранив патрульні авто

Журналістка Вікторія Балицька оприлюднила на своїй фейсбук-сторінці відео, на якому видно, як водій Renault Duster заднім ходом таранить авто патрульних. Загалом 22 листопада він влетів у 2 службові автівки, намагаючись втекти від правоохоронців.

Duster поліція переслідувала понад годину, а коли нарешті зупинила гонщика в селі Стоянці, то ним виявися 35-річний місцевий мешканець з ознаками сп'яніння. Від тестування драгером відмовився,

– зазначила журналістка.

Порушником виявився депутат Мостиської міської ради Роман Хомік. Наразі четверо поліцейских перебувають у медзакладі. Своєю чергою, Хомік також потрапив у лікарню швидкої допомоги Львова.

"Тим часом різні мої джерела кажуть, що людина, зовні схожа на його тестя Мартина, оббиває пороги й обриває телефони різних правоохоронців, намагаючись прийти до певного консенсусу таким чином, щоб людина, зовні схожа на зятя, була невинною, а поліція – винною", – додала Балицька.

Журналістка зазначила, що вона б віднеслася до цієї інформації скептично, проте мала особистий досвід у подібному випадку з чиновником Верховної Ради.

"Тоді можновладець вдарив патрульного, але по ньому справу по 345 КК закрили, а на патрульних за перевищення в ДБР – відкрили. І я дуже не хочу, щоб ці четверо патрульних теж виявилися "злитими" і нікому не потрібними", – розповіла Балицька.

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На водія не склали протоколу за керування в стані сп'яніння

Журналістка зауважила, що, коли патрульні підозрюють, що водій – п'яний, і він відмовляється проходити перевірку, то на нього виписують протокол за керування в стані сп'яніння.

"За попередньо інформацією в цьому випадку протоколу не було складено. Чому? А може у мене хибна інформація і таки склали за статтею 130 КУпАП? 130 складена не була!", – додала Балицька.

Журналістка звернулася до очільника поліції Львівщини Олександра Шляховського з проханням не "зливати" простих патрульних, адже знає, що його позиція у цьому питанні – тверда.

35-річний депутат Мостиської міськради Роман Хомік є директором місцевого фермерського господарства "Стоянцівське". Він балотувався від партії "Сила і честь" та був першим номером у списку. Фермерське господарство Хоміка займається рослинництвом та свинарством. У декларації депутата за 2020 рік мовиться, що його сім'я володіє понад 100 гектарами землі.

Текст допису Вікторії Балицької:

На цьому відео з реєстратора видно, як водій Дастера заднім ходом таранить поліцейське авто. І це не одне таке таранення було здійснене водієм тієї ночі (22.11.21). Дастер поліція переслідувала понад годину, а коли нарешті зупинила гонщика в селі Стоянці, то ним виявися 35-річний місцевий мешканець з ознаками сп'яніння. Від тестування драгером відмовився. Згодом в ЗМІ (сайт "Діло") з'явилася інформація, що це – депутат Мостиської міської ради Роман Хомік.

Зараз четверо поліцейских у лікарні. А що там депутат? А депутат теж у лікарні швидкої допомоги Львова. А тим часом різні мої джерела кажуть, що людина, зовні схожа на його тестя Мартина М., оббиває пороги й обриває телефони різних правоохоронних органів та правоохоронців, і намагається прийти до певного консенсусу таким чином, щоб людина, зовні схожа на зятя, була невинною, а поліція була винною. Так просто)

Я б віднеслася до цієї інформації скептично, але мій особистий досвід стосовно кейсу з чиновником ВР свідчить про те, що таке цілком можливе. Тоді можновладець вдарив патрульного, але по ньому справу по 345 КК в Яворівському ВП закрили, а по патрульних за перевищення в ДБР – відкрили). І я дуже не хочу, щоб ці четверо патрульних теж виявилися "злитими" і нікому не потрібними.

І ще одна загадка, в разі підозр, що водій керує у стані сп'яніння, і відмови від проходження тестування драгером складають протокол по статті 130 КУпАП. За попередньо інформацією, в цьому випадку не було складено. Чому? А може у мене хибна інформація і склали 130-ту? Роман Пилипенко, Катерина Рибій, є 130? Чи нема? Ваші патрульні там теж були. П.с. 130 складена не була!

Скажіть, чи випала б така "блакитна фішка" якомусь простому водію? Поліція Львівської області, Олександр Шляховський, я знаю, що ваша позиція тверда у цьому питанні. Не дайте "злити" простих патрульних.