Для викладачки УКУ з меланомою оголосили грошовий збір: потрібне дуже дороге лікування

У доцентки кафедри історії Українського Католицького Університету Лілії Питльованої діагностували меланому. На жаль, цей вид не лікується традиційними методами. Для порятунку викладачки оголосили грошовий збір.

На лікування потрібно зібрати понад 1,5 мільйона гривень. Кожна крапельниця коштує понад 113 тисяч гривень.

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На лікування викладачки УКУ оголосили грошовий збір

У викладачки УКУ Лілії Питльованої діагностували злоякісну меланому тулуба з метастазами в аксилярні лімфовузли справа (II стадія). Щоб дати жінці шанс на одужання, їй необхідно провести дорогу імунотерапію, яка обійдеться приблизно у 72 тисячі доларів. Львів'ян закликають допомогти зібрати гроші на лікування викладачки.

Жінці необхідні препарати Кейтруда (Keytruda). Мовиться про 18 вливань кожні 3 тижні. Одна крапельниця коштує 113,2 тисячі гривень. Завдяки приватним пожертвам вже вдалося зібрати гроші на 4 крапельниці. Три з них викладачка вже отримала. Їй потрібно зробити ще 14 крапельниць, вартість яких становить понад 1,58 мільйона гривень.

Усіх небайдужих закликають долучитися до збору. Гроші можна надсилати за реквізитами:

карта: 4149 6090 0787 0464 (Приватбанк), одержувач – Питльована Лілія Юріївна;

платіж за реквізитами: Одержувач – Питльована Л.Ю. Рахунок 26203904484726 IBAN UA873052990000026203904484726. Банк одержувача – АТ КБ «ПРИВАТБАНК», КИЇВ, УКРАЇНА. РНОКПП одержувача – 2594015142. Призначення платежу – "Поповнення рахунку ПИТЛЬОВАНА ЛІЛІЯ ЮРІЇВНА".



У викладачки УКУ діагностували меланому / Фото УКУ