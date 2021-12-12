До лікарень потрапляють люди старшого віку: у Львові закликали пенсіонерів вакцинуватися

Майже 30% українців пройшли повну імунізацію від ковіду. Понад 12 мільйонів людей зробили одне щеплення. Медики закликають не відкладати роздуми про доцільність вакцинації у довгий ящик, особливо пенсіонерів.

Андрій Шкутов потрапив до коронавірусного відділення 8 лікарні міста Львова у важкому стані. Невакцинований чоловік намагався лікуватися вдома, але щодня йому ставало гірше, аж поки не опинився між життям і смертю.

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"Я сумнівався у вакцині й тому, що говорили по телевізору та писали в інтернеті. Казали, що всяке буває, людина може не витримати й 10 днів. Але прийду додому й закликатиму всіх вакцинуватися", – наголосив Шкутов.

Медики витягнули пацієнта з того світу – чоловік провів у лікарні понад місяць. Зараз його вже виписали додому цілком здоровим.

Пенсіонери хворіють найчастіше

За добу 11 грудня в Україні виявили 5,3 тисячі нових хворих на COVID-19. На жаль, 238 пацієнтів з діагностованим коронавірусом померли. Одужали 11,6 тисячі інфікованих.

У стаціонарі вже кілька днів лікується також пацієнтка Світлана з чоловіком. Вона вакцинувалася від COVID-19 ще у жовтні, але в листопаді таки підхопила коронавірус.

"Думаю, результат буде не гірше середнього. Надіємося, що не буде сильно погано, оскільки ми вакциновані. Однак якось все-таки захворіли", – розповіла Світлана.

У львівському відділенні, як і в сотні інших по всій Україні, найчастіші пацієнти з діагнозом COVID-19 – саме пенсіонери.

Як правило, до нас у стаціонар потрапляють люди старшого віку, це 70 – 80% від усіх пацієнтів. Вони мають ряд хронічних захворювань – цукровий діабет, ішемічну хворобу серця, гіпертонічну хворобу, інші захворювання. Валентина Коваль Завідувачка кардіологічного відділення 8 лікарні Львова

За словами лікарки, людям із групи ризику треба вакцинуватися насамперед, щоб уберегти себе як від вірусу, так і від смертельного випадку.

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Рекомендації сімейного лікаря

Це розуміє, наприклад, 64-річний пацієнт Микола, який прийшов до 1 міської лікарні Львова зробити щеплення від коронавірусу. Це вже його друга доза. Чоловік переконаний, що якщо лікарі сказали зробити щеплення – треба вакцинуватися.

Перш ніж прийти до нас на вакцинацію, старші люди обов'язково радяться з сімейним лікарем, тому що вікові захворювання ніхто не скасовував. Ми додатково під час огляду міряємо температуру, артеріальний тиск, питаємо про загальне самопочуття, і тільки тоді вакцинуємо. Юлія Кротій Терапевтка 1 міської лікарні Львова

Аби знизити ризик перехворіти важко, потрапити на штучну вентиляцію легень чи взагалі померти, медики радять щепитися від COVID-19 усім дорослим, незалежно від віку. Для цього треба лише проконсультуватися зі сімейним лікарем і вирушити до центру чи пункту вакцинації.



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