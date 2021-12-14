Дубневичі заявили про продаж медіахолдингу "Галичина"

Медіахолдинг ТРК "Галичина", яким володіла родина Дубневичів, змінив власника. Ним став львівський медійник Ігор Шумило.

До складу медіахолдингу входять львівська радіостанція "FM Галичина", інформаційне видання Galnet та освітня платформа Media House. Про зміну власника повідомили 14 грудня на сайті Galnet.

Цікаво Зять Дубневича став власником частини майбутньої львівської вулиці: фото

У медіахолдингу "Галичина" змінився власник

Новим власником холдингу "Галичина" став львівський медійник Ігор Шумило. Медіахолдинг перейшов під контроль телекомпанії "Міст", яким він володіє. За словами Шумило, редакційна політика після зміни власника не зміниться. Звільняти також нікого не будуть.

В наших планах дати поле для розвитку та розширення медіа в західному регіоні, тож очікуйте від команди нових цікавих проєктів,

– додав чоловік.

Шумило зауважив, що угоду про продаж ТРК "Галичина" підписали кілька днів тому. Однак він відмовився розголошувати її вартість. Львів'янин зауважив, що він зібрав гроші на купівлю медіахолдингу, працюючи на посаді директора ТК "Міст" з 1990-х років.

"Я займався телекомпанією "Міст". Вона представляла інші загальнонаціональні канали у Львові, займалася продакшном. Ми займаємось медіа, нам то було цікаво і ми її (ТРК "Галичина" – 24 канал) придбали", – додав Шумило.

З 2011 року ТРК "Галичина" через компанію "Енергія Консалтинг" належала родині Ярослава та Богдана Дубневичів. Її власниками були їхні діти – Юрій та Павло Дубневичі й Роксолана Пиртко. У грудні 2021 року засновник "Енергія Консалтинг" змінився. Ним стало ТзОВ "Телекомпанія Міст", яка внесла у статутний капітал 1,5 мільйона гривень.

Однак станом на 14 грудня серед власників компанії у держреєстрі юридичних осіб все ще лишилися діти Дубневичів. Шумило запевнив, що незабаром цю інформацію змінять і він стане одноосібним власником медіахолдингу.

Зауважте Дубневичі захопили 120 гектарів землі між Сиховом та об'їзною Львова, – ЗМІ

Коротко про телекомпанію "Міст"