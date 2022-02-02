З ірокезом і в джинсах: подав у відставку керівник львівської податкової Комендат

Подав у відставку начальник головного управління Державної податкової служби Львівщини Ігор Комендат. Наразі не відомо, яка була причина.

Експосадовець сам підтвердив цю інформацію 2 лютого. Проте у спілкуванні з журналістами він відмовився зізнатися, чому звільнився.

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У день звільнення Комендат оприлюднив у своєму фейсбуці фото вже колишнього кабінету. Експосадовець із ірокезом позував на фоні державного прапора у футболці баскетбольного клубу "Тернопіль". На спині в нього був напис "збиті льотчики".



Експосадовець у колишньому кабінеті / Фото з фейсбуку Ігоря Комендата

З чого починав професійний шлях

Він народився у 1976 році в на Рівненщині. У 1997 році він закінчив Тернопільську академію народного господарства, де навчався на економіста-правознавця.

Проте трудову діяльність він розпочав ще за два роки до закінчення вишу. Він тоді почав працювати головним бухгалтером ТОВ "Кромвель ЛТД".

А вже на прикінці 1999 року Ігор Юлійович почав займатися підприємницькою діяльністю. Відтоді й по 2014 рік він водночас працював на керівних посадах у баскетбольному клубі "Тернопіль", організації роботодавців у Тернопільській області, а також у двох приватних фірмах.

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Від помічника нардепа до податкової

Від 2009 року Комендат був уповноваженим Комітету з питань регуляторної політики та підприємництва з питань захисту прав підприємців Тернопільщини. Проте це була посада на громадських засадах.

З липня 2014 року він також став помічником нардепа Віталія Чугуннікова. А з вересня того ж року почав працювати в податковій на посаді заступника начальника Управління Міндоходів Тернопільщини.

Якраз тоді він став і першим заступником начальника Фіскальної служби цієї області. А через місяць вже зайняв посаду начальника ДПС регіону.

У Львові він став керівником податкової через 6 років. На цій посаді він пробув лише півтора року.

Біографія взята з сайту ДПС Львівщини

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