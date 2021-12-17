Кришка люка відлетіла з-під коліс і вбила дитину: у Львові комунальникам повідомили про підозру

У березні на вулиці Зеленій у Львові трапилася страшна аварія. Авто ДСНС наїхало на люк, і той відлетів та поцілив у дитину. На жаль. хлопчик помер. Правоохоронці оголосили комунальникам підозри.

Дитина сиділа на передньому сидінні авто. Підозрюваним загрожує в'язниця.

До теми Трагедія у Львові: кришка каналізаційного люка вбила 10-річного хлопчика

Кришка люку вбила дитину

Трагедія трапилася 21 березня на вулиці Зеленій. 47-річний львів'янин, керуючи службовим автомобілем ДСНС Mitsubishi L200, наїхав на каналізаційний люк. Він відлетів з місця кріплення та влучив у лобове скло автівки Acura MDX, за кермом якої перебував 35-річний житель Львова. Авто рухалося зустрічною смугою. Розбивши скло, кришка влучила у 10-річного хлопчика, який сидів на передньому пасажирському сидінні. Дитина отримала надзвичайно важкі травми та загинула на місці події.

Під час досудового розслідування правоохоронці встановили, що відповідальними за утримання доріг були начальник та спеціаліст відділу комунального господарства однієї з райадміністрацій Львівської міськради. Вони не вжили необхідних заходів, щоб вчасно виявити та ліквідувати пошкодження люка. Також комунальники не встановили за 50 – 100 метрів до небезпечної ділянки тимчасових попереджувальних дорожніх знаків. Тому обидва водії не могли знати про перешкоду, щоб її об'їхати.

Дивіться відео з місця моторошної аварії:

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Комунальникам повідомили про підозру

Слідчі 17 грудня повідомили комунальникам про підозру в "порушенні нормативно-правових актів, норм і правил щодо убезпечення дорожнього руху, що спричинило смерть постраждалого". Максимальне покарання, яке їм може загрожувати, – до 5 років за ґратами.

Наразі правоохоронці продовжують проводити досудове розслідування. Невдовзі суд обере підозрюваним запобіжні заходи.

У Львові кришка люка вбила дитину / Фото "Варта1"