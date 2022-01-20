Курсант військової академії напився на Різдво та випадково перетнув кордон із Польщею

Курсант Національної академії сухопутних військ 20-річний Василь Макар гуляв у лісі з колишнім прикордонником. Вони незаконно потрапили на польську територію.

Ситуація трапилася 7 січня біля села Лопушанка Самбірського району. Під час затримання чоловіків виявилось, що ті були п'яними.

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Як затримали нелегалів

Згідно з матеріалами справи, польські прикордонники повідомили українських з відділу "Лопушанка", що затримали п'ятьох нелегалів. Всі вони прийшли з боку України.

Трьох мігрантів польські прикордонники спіймали одразу. Вони виявились громадянами Туреччини. Інші двоє втекли. Їх затримали українські охоронці кордону на околиці села Лопушанка. Вони не мали з собою документів.

Як пояснюють свої дії чоловіки

Одним із затриманих чоловіків виявився колишній прикордонник 25-річний Мар'ян Павлюх. Його у 2021 році усунули від служби через зловживання алкоголем. Іншого порушника ідентифікували як Василя Макара – курсанта 3 курсу львівської Національної академії сухопутних військ.

У суді курсант пояснював, що 6 січня з Мар'яном Павлюхом всю ніч пив спиртне. Наступного дня вони вирішили піти до лісу на прогулянку. Макар запевнив, що не пам'ятає нічого, крім затримання. Павлюх також розповів, що нічого не може пригадати.

Чи отримали покарання

У коментарі для ZAXID.NET офіцерка пресслужби Львівського прикордонного загону Олександра Кучковська розповіла, що слідство ще з'ясовує, чи українці не організували переправлення турків до Польщі.

Справу щодо перетину кордону розглянув Турківський районний суд. Він визнав Василя Макара та Мар'яна Павлюха винними й оштрафував на 8 500 гривень кожного. Штраф отримали й троє громадян Туреччини.

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Горе-батько хотів нелегально потрапити до Польщі

На Закарпатті, у селі Верховина-Бистра, 41-річний харків'янин намагався незаконно перетнути кордон і потрапити до Польщі. Він зробив це, бо йому тимчасово обмежили у праві виїзду за кордон через несплату аліментів.