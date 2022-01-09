Перша спроба прориву сталася 8 січня. Відомо, що 10 нелегалів хотіли потрапити на територію Польщі, але їм не вдалось.
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Кидали каміння і петарди
Друга спроба відбулася у ніч з 8 на 9 січня. Тоді вже 33 людей хотіли прорвати кордон на:
- Черемсі;
- Шудзялові.
Під час цього група осіб закидали прикордонників камінням. А також – використовували шумові петарди.
Постраждала прикордонниця
Одна із прикордонниць, на жаль, постраждала. Вона отримала травми голови і перебуває в медичному закладі. Іншої інформації про її стан поки немає.
Яка ситуація з мігрантами на кордоні Білорусі
- З початку літа 2021 року ситуація з мігрантами на кордоні Білорусі дуже загострилася.
- У листопаді до кордону з Польщею рушила колона мігрантів. Відтоді почалася міграційна криза.
- Польща, а пізніше і Литва, запровадили надзвичайний стан у районах біля кордону. Вже 7 січня президент Литви Гітанас Науседа заявив, що надзвичайний стан варто скасувати.
- Прикордонники Польщі у 2021 році зафіксували майже 40 тисяч спроб нелегального прориву мігрантів.
- Глава дипломатії ЄС Жозеп Боррель 13 грудня заявив, що потік мігрантів до Євросоюзу через Білорусь нібито вдалось зупинити.
Повний текст публікації у твітері:
У суботу, 8 січня, лише 10 осіб намагалися нелегально перетнути кордон, але ніч суботи – неділі вже не була спокійною. Сьогодні до 7.00 затримали 33 іноземців на дільницях #PSGCzeremcha та # Szudzialowo. Офіцера прикордонної служби госпіталізували.
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