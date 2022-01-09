Перша спроба прориву сталася 8 січня. Відомо, що 10 нелегалів хотіли потрапити на територію Польщі, але їм не вдалось.

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Кидали каміння і петарди

Друга спроба відбулася у ніч з 8 на 9 січня. Тоді вже 33 людей хотіли прорвати кордон на:

Черемсі;

Шудзялові.

Під час цього група осіб закидали прикордонників камінням. А також – використовували шумові петарди.

Постраждала прикордонниця

Одна із прикордонниць, на жаль, постраждала. Вона отримала травми голови і перебуває в медичному закладі. Іншої інформації про її стан поки немає.

Нагадаємо! Мігранти регулярно намагаються прорватися на територію Польщі наприкінці грудня. Вони закидують прикордонників камінням та сліплять лазерами.

Яка ситуація з мігрантами на кордоні Білорусі

Повний текст публікації у твітері:

У суботу, 8 січня, лише 10 осіб намагалися нелегально перетнути кордон, але ніч суботи – неділі вже не була спокійною. Сьогодні до 7.00 затримали 33 іноземців на дільницях #PSGCzeremcha та # Szudzialowo. Офіцера прикордонної служби госпіталізували.

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