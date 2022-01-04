Це перший замовний рейс із Литви для мігрантів. Разом із ними в літаку були ще й держприкордонники, які координували відправлення іракців.

До теми З камінням і лазерами: десятки мігрантів знову намагалися прорватися у Польщу з Білорусі

Існує ризик зростання мігрантів

Очільник МЗС Литви зауважив, що із самого початку міграційної кризи міністерство тісно співпрацює з партнерами в Євросоюзі та урядом Іраку. Вони допомагають у видачі документів для іракців, що повертаються на батьківщину.

Ці люди стали жертвами обману з боку недемократичного уряду Білорусі,

– наголосив міністр.

Габріелюс Ландсбергіс також відзначив, що у будь-який момент кількість мігрантів може знову зрости. "Докладаємо максимум зусиль разом із партнерами в ЄС для закриття потоку нелегальної міграції в Європу", – підкреслив він.

Мігрантам виплатять гроші

Іракці вирушили з Вільнюса у Багдад і Ербіль. Усім мігрантам, які добровільно погодилися повернутись, виплатять по 1 000 євро. Гроші вони можуть отримати до 20 січня 2022 року.

Зауважте! Згідно з даними видання, з Литви повернулися 537 мігрантів, 482 з них – добровільно. Утримання лише 1 мігранта Литві обходилось у 11 000 євро у рік.

Наразі у 5 центрах реєстрації іноземців у Литві проживають 3 166 нелегальних мігрантів. Представництво країни вважає, що поки їм вдалось призупинити нелегальну міграцію.

Мігранти на кордоні Білорусі: коротко

Ситуація на кордоні Білорусі та країн ЄС, особливо Польщі та Литви, загострилася з початку літа 2021 року.

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко пропускав у країну біженців із Близького Сходу, причому цілком свідомо. Пізніше скеровував їх до кордонів сусідніх країн, щоб створювати напружену ситуацію.

На початку грудня 2021 року США, Велика Британія, ЄС і Канада запровадили нові санкції проти білоруського режиму через гібридну атаку.

Цікаво – як Білорусь може обхитрити Україну на кордоні: деталі у відео