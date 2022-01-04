Это первый заказной рейс из Литвы для мигрантов. Вместе с ними в самолете были еще и пограничники, координировавшие отправку иракцев.

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Существует риск роста числа мигрантов

Глава МИД Литвы отметил, что с самого начала миграционного кризиса министерство тесно сотрудничает с партнерами в Евросоюзе и правительством Ирака. Они помогают в выдаче документов для возвращающихся на родину иракцев.

Эти люди стали жертвами обмана со стороны недемократического правительства Беларуси,

– подчеркнул министр.

Габриелюс Ландсбергис также отметил, что в любой момент количество мигрантов может снова возрасти. "Прилагаем максимум усилий вместе с партнерами в ЕС для закрытия потока нелегальной миграции в Европу", – подчеркнул он.

Мигрантам выплатят деньги

Иракцы отправились из Вильнюса в Багдад и Эрбиль. Всем мигрантам, добровольно согласившимся вернуться, выплатят по 1000 евро. Деньги они могут получить до 20 января 2022 года.

Примите во внимание! Согласно данным издания, из Литвы вернулись 537 мигрантов, 482 из них – добровольно. Содержание всего 1 мигранта в Литве обходилось в 11 000 евро в год.

В настоящее время в 5 центрах регистрации иностранцев в Литве проживают 3 166 нелегальных мигрантов. Представительство страны считает, что им удалось приостановить нелегальную миграцию.

Мигранты на границе Беларуси: коротко

Ситуация на границе Беларуси и стран ЕС, особенно Польши и Литвы, накалилась с начала лета 2021 года.

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко пропускал в страну беженцев с Ближнего Востока, причем вполне осознанно. Позже направлял их к границам соседних стран, чтобы создавать напряженную ситуацию.

В начале декабря 2021 года США, Великобритания, ЕС и Канада ввели новые санкции против белорусского режима из-за гибридной атаки.

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