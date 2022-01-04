Это первый заказной рейс из Литвы для мигрантов. Вместе с ними в самолете были еще и пограничники, координировавшие отправку иракцев.
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Существует риск роста числа мигрантов
Глава МИД Литвы отметил, что с самого начала миграционного кризиса министерство тесно сотрудничает с партнерами в Евросоюзе и правительством Ирака. Они помогают в выдаче документов для возвращающихся на родину иракцев.
Эти люди стали жертвами обмана со стороны недемократического правительства Беларуси,
– подчеркнул министр.
Габриелюс Ландсбергис также отметил, что в любой момент количество мигрантов может снова возрасти. "Прилагаем максимум усилий вместе с партнерами в ЕС для закрытия потока нелегальной миграции в Европу", – подчеркнул он.
Мигрантам выплатят деньги
Иракцы отправились из Вильнюса в Багдад и Эрбиль. Всем мигрантам, добровольно согласившимся вернуться, выплатят по 1000 евро. Деньги они могут получить до 20 января 2022 года.
В настоящее время в 5 центрах регистрации иностранцев в Литве проживают 3 166 нелегальных мигрантов. Представительство страны считает, что им удалось приостановить нелегальную миграцию.
Мигранты на границе Беларуси: коротко
- Ситуация на границе Беларуси и стран ЕС, особенно Польши и Литвы, накалилась с начала лета 2021 года.
- Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко пропускал в страну беженцев с Ближнего Востока, причем вполне осознанно. Позже направлял их к границам соседних стран, чтобы создавать напряженную ситуацию.
- В начале декабря 2021 года США, Великобритания, ЕС и Канада ввели новые санкции против белорусского режима из-за гибридной атаки.
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