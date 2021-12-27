Причому одна зі спроб прорватися була доволі агресивною. Три десятки людей кидалися у польських прикордонників камінням та сліпили їх лазерами.

Тим часом У Польщі звинуватили Німеччину у спробі перетворити ЄС на "четвертий рейх

Чергові спроби прориву кордону зафіксували у Польщі

Упродовж доби 25 грудня, як повідомили польські прикордонники у твітері, кордон Польщі з боку Білорусі намагалися перетнути 47 людей.

Причому на ділянці у Мельнику 28 мігрантів проривалися силою. При цьому вони кидали у правоохоронців каміння та сліпили їх лазерами.

Нагадаємо:

Ситуація на кордоні Білорусі та країн ЄС (особливо Польщі та Литви) загострилася із початку літа.

Режим самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка пропускав у країну біженців із Близького Сходу – причому цілком свідомо. А далі скеровував їх до кордонів сусідніх країн, щоб створювати там напружену ситуацію.

На початку грудня США, Велика Британія, ЄС і Канада запровадили нові санкції проти білоруської влади через цю гібридну атаку.

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