Інцидент трапився 2 січня приблизно о 13:30 у Шудзялові. Ця ділянка охороняється прикордонниками.
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Перетнути кордон намагались 4 людини з білоруської сторони. З них 2 людей були одягнуті у цивільний одяг. У них були кепки з маркуванням, схожим на білоруські служби.
Вони ножицями розрізали огорожу, а після цього почали кидати каміння та гілки у польських прикордонників.
Чоловіків затримали
Після нападу усіх нелегальних мігрантів затримали. Вони не клопотали про міжнародну допомогу, згодом чоловіків супроводили назад до лінії кордону.
Що відбувається на білорусько-польському кордоні
- Ситуація загострилась ще 8 листопада, коли натовп мігрантів рушив з Білорусі.
- Варшава збільшила кількість військових на кордоні, однак провокації все одно відбуваються.
- Регулярно мігранти силою намагаються прорватися на територію Польщі.
- У Євросоюзі впевнені, що людей організовано звезли на кордон з Білорусі.
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