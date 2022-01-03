Инцидент произошел 2 января примерно в 13:30 в Шудзялове. Этот участок охраняется пограничниками.

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Пересечь границу пытались 4 человека с белорусской стороны. Из них 2 человека были одеты в гражданскую одежду. У них были кепки с маркировкой, похожей на белорусские службы.

Они ножницами разрезали ограждение, а после этого начали бросать камни и ветки в польских пограничников.

К слову. В 2021 году польские пограничники зафиксировали почти 40 тысяч попыток нелегального пересечения с белорусской стороны.

Мужчин задержали

После нападения всех нелегальных мигрантов задержали. Они не ходатайствовали о международной помощи, впоследствии мужчин сопроводили обратно к линии границы.

Что происходит на белорусско-польской границе

Ситуация обострилась еще 8 ноября, когда толпа мигрантов двинулась из Беларуси.

Варшава увеличила количество военных на границе, однако провокации все равно происходят.

Регулярно мигранты силой пытаются прорваться на территорию Польши.

В Евросоюзе уверены, что людей организованно свезли на границу из Беларуси.

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