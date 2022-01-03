Инцидент произошел 2 января примерно в 13:30 в Шудзялове. Этот участок охраняется пограничниками.
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Пересечь границу пытались 4 человека с белорусской стороны. Из них 2 человека были одеты в гражданскую одежду. У них были кепки с маркировкой, похожей на белорусские службы.
Они ножницами разрезали ограждение, а после этого начали бросать камни и ветки в польских пограничников.
Мужчин задержали
После нападения всех нелегальных мигрантов задержали. Они не ходатайствовали о международной помощи, впоследствии мужчин сопроводили обратно к линии границы.
Что происходит на белорусско-польской границе
- Ситуация обострилась еще 8 ноября, когда толпа мигрантов двинулась из Беларуси.
- Варшава увеличила количество военных на границе, однако провокации все равно происходят.
- Регулярно мигранты силой пытаются прорваться на территорию Польши.
- В Евросоюзе уверены, что людей организованно свезли на границу из Беларуси.
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