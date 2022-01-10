Первая попытка прорыва произошла 8 января. Известно, что десять нелегалов хотели попасть на территорию Польши, но им не удалось.

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Бросали камни и петарды

Вторая попытка произошла в ночь с 8 на 9 января. Тогда уже 33 человека хотели прорвать границу на:

Черемхе;

Шудзялово.

Во время этого группа лиц забросала пограничников камнями. А также они использовали шумовые петарды.

Пострадала пограничница

Одна из пограничниц, к сожалению, пострадала. Она получила травмы головы и находится в медицинском учреждении. Другой информации о ее состоянии пока нет.

Напомним! Мигранты регулярно пытаются прорваться на территорию Польши с конца декабря. Они забрасывают пограничников камнями и слепят лазерами.

Какая ситуация с мигрантами на границе Беларуси

Полный текст публикации в твиттере:

В субботу, 8 января, только 10 человек пытались нелегально пересечь границу, но ночь субботы – воскресенья уже не была спокойной. Сегодня до 7:00 задержали 33 иностранцев на участках #PSGCzeremcha и #Szudzialowo. Офицера пограничной службы госпитализировали.

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