Первая попытка прорыва произошла 8 января. Известно, что десять нелегалов хотели попасть на территорию Польши, но им не удалось.
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Бросали камни и петарды
Вторая попытка произошла в ночь с 8 на 9 января. Тогда уже 33 человека хотели прорвать границу на:
- Черемхе;
- Шудзялово.
Во время этого группа лиц забросала пограничников камнями. А также они использовали шумовые петарды.
Пострадала пограничница
Одна из пограничниц, к сожалению, пострадала. Она получила травмы головы и находится в медицинском учреждении. Другой информации о ее состоянии пока нет.
Какая ситуация с мигрантами на границе Беларуси
- С начала лета 2021 года ситуация с мигрантами на границе Беларуси очень обострилась.
- В ноябре к границе с Польшей направилась колонна мигрантов. С этого момента начался миграционный кризис.
- Польша, а позже и Литва, ввели чрезвычайное положение в районах возле границы. Уже 7 января президент Литвы Гитанас Науседа заявил, что чрезвычайное положение следует отменить.
- Пограничники Польши в 2021 году зафиксировали около 40 тысяч попыток нелегального прорыва мигрантов.
- Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель 13 декабря заявил, что поток мигрантов в Евросоюз через Беларусь якобы удалось остановить.
Полный текст публикации в твиттере:
В субботу, 8 января, только 10 человек пытались нелегально пересечь границу, но ночь субботы – воскресенья уже не была спокойной. Сегодня до 7:00 задержали 33 иностранцев на участках #PSGCzeremcha и #Szudzialowo. Офицера пограничной службы госпитализировали.
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