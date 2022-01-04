Гитанас Науседа сказал: "Было бы целесообразно обсуждать отмену чрезвычайного положения, поскольку это сильный инструмент, который используют в особых обстоятельствах". В случае ухудшения ситуации на границе, по его словам, чрезвычайное положение можно ввести снова.

Не пропустите Литва закрывает границу с Беларусью колючей проволокой и ограждениями: в сети показали фото

Сейм задерживает поправки в конституцию

"Сейчас мы можем отменить это положение и начать работу по изменению конституции, ведь в подвешенном состоянии – вопрос о прямых выборах мэров, и мы задолжали нашему обществу и самоуправлению решение этого вопроса", – сказал президент Литвы.

Чрезвычайное положение на границе с Беларусью спровоцировало то, что в Сейме задерживаются поправки в конституцию относительно выборов мэров. Их не могут внести во время чрезвычайного положения или в военное время.

Обратите внимание! Конституционный суд Литвы еще весной 2021 года сообщил, что прямые выборы мэров невозможны без внесения поправок в конституцию. Соответствующее постановление вступит в силу, когда истекут сроки полномочий избранных мэров – 3 мая 2023 года.

Чрезвычайное положение на границе с Беларусью: коротко

8 ноября на границу Польши и Беларуси отправились несколько сотен мигрантов. Белорусские пограничники выталкивали их через границу в Латвию, Литву и Польшу. Возник миграционный кризис.

Впоследствии правительство Литвы одобрило предложение Министерства внутренних дел о введении чрезвычайного положения вблизи границы с Беларусью. Окончательное решение принял Сейм.

Из-за наплыва мигрантов Литва перебросила к границе с Польшей и Беларусью дополнительные силы.

Пока Литва решила отгородиться от Беларуси ограждением. Соорудили уже его 10 километров, применяют и колючую проволоку.

Смотрите InformNapalm на 24 канале о миграционном кризисе: видео