Гитанас Науседа сказал: "Было бы целесообразно обсуждать отмену чрезвычайного положения, поскольку это сильный инструмент, который используют в особых обстоятельствах". В случае ухудшения ситуации на границе, по его словам, чрезвычайное положение можно ввести снова.
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Сейм задерживает поправки в конституцию
"Сейчас мы можем отменить это положение и начать работу по изменению конституции, ведь в подвешенном состоянии – вопрос о прямых выборах мэров, и мы задолжали нашему обществу и самоуправлению решение этого вопроса", – сказал президент Литвы.
Чрезвычайное положение на границе с Беларусью спровоцировало то, что в Сейме задерживаются поправки в конституцию относительно выборов мэров. Их не могут внести во время чрезвычайного положения или в военное время.
Чрезвычайное положение на границе с Беларусью: коротко
- 8 ноября на границу Польши и Беларуси отправились несколько сотен мигрантов. Белорусские пограничники выталкивали их через границу в Латвию, Литву и Польшу. Возник миграционный кризис.
- Впоследствии правительство Литвы одобрило предложение Министерства внутренних дел о введении чрезвычайного положения вблизи границы с Беларусью. Окончательное решение принял Сейм.
- Из-за наплыва мигрантов Литва перебросила к границе с Польшей и Беларусью дополнительные силы.
- Пока Литва решила отгородиться от Беларуси ограждением. Соорудили уже его 10 километров, применяют и колючую проволоку.
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